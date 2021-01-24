  • BIST 1.542
  • Altın 442,399
  • Dolar 7,3985
  • Euro 9,0105
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 7 °C
»

Bagaj kapağı arızalanan otomobilin yenisiyle değiştirilmesi kararına onama

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi, bir tüketicinin otomobilinde bagaj kapağı açma butonundaki arızayı gizli ayıp sayarak aracın benzeriyle değiştirilmesi yönündeki yerel mahkemenin kararını onadı.
Bagaj kapağı arızalanan otomobilin yenisiyle değiştirilmesi kararına onama

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin bir tüketicinin otomobilinin bagaj kapağı açma butonundaki arıza nedeniyle verdiği "aracın ayıpsız benzeriyle değiştirilmesi" kararını onadı.

Balıkesir'de ikamet eden S.K.G, 2016 yılında satın aldığı otomobilin bagaj kapağındaki açma butonunun arızalı olması nedeniyle yetkili servise başvurdu.

S.K.G. aracındaki arızanın giderilmesi üzerine aracını teslim aldı ancak ilerleyen tarihlerde arıza 4 kez daha tekrarladı.

S.K.G, "Bagajda taşınması gereken yangın söndürme tüpü, ilk yardım çantası gibi yasal zorunlu malzemelerle çantalar, alışveriş poşetleri gibi eşyaları sürekli arka koltukta taşımak zorunda kaldığını, bazen arka koltuğa yolcu alamadığını" savunarak, "aracın ayıpsız bir misli (benzeri) ile değiştirilmesi veya muadil araç bedelinin tespit edilerek yasal faiziyle ödenmesi" için Balıkesir 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açtı.

"Açma butonu arızası üretimden kaynaklı gizli ayıp"
S.K.G'yi haklı bulan mahkeme, gerekçeli kararında şu ifadelere yer verdi:

"Açma butonu arızasının üretimden kaynaklı gizli ayıp olduğu ve 5 defa servise gittiği halde sorunun giderilemediği görülmektedir. Arızanın kullanıcıdan kaynaklanmadığı ve satın alınma esnasında anlaşılamayacak nitelikte üretim hatasından kaynaklı arıza olduğu görülmektedir. Butonun çalışmaması nedeniyle tüketici araçtan yeteri kadar faydalanmadığından aracın ayıpsız benzeri ile değiştirilmesine, bunun mümkün olmaması durumunda da İcra İflas Kanunu'nun 24. maddesinin uygulanmasına karar verilmiştir."

Otomobil firması, yerel mahkemenin kararına itiraz etti. 

İtirazı değerlendiren Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını onadı.

Kararda şu gerekçelere yer verildi:

"Araçtaki ayıbın bagaj kapağının açılmamasına neden olması, eşyaların araç içine konmasının hem araçta bulunan yolcuların kaza anında güvenliğini tehlikeye atacak olması hem de araca binecek kişi sayısını etkileyerek aracın işlevselliğini yitirecek niteliktedir.

Tamir hakkının kullanılmasına rağmen ayıbın giderilememesi nedeniyle davacıdan tamir edilemeyen ayıplı aracı kullanması beklenemeyeceği gibi misli ile değişim talebinde bulunması da TMK 2. maddesindeki hakkaniyet ilkesine aykırılık oluşturmayacaktır. Aracının misli ile değişim koşullarının oluşması nedeniyle mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre davalı vekilinin istinaf nedenleri yerinde görülmemiştir."

S.G.K'nin avukatı Ali Onar, İzmir'deki ofisinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, kararın sevindirici olduğunu söyledi.

"Bagaj kapağı" diyerek geçiştirilecek bir durumun olmadığını kaydeden Onar, "Bagaj kapağı, araç için çok basit bir ekipman diye düşünülebilirsiniz ancak bununla ilgili bozukluğu mahkememiz esaslı bir ayıp olarak kabul etti ve bu ayıp üzerinden aracın benzeri ile değişimine karar verdi." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Milli Savunma Bakanı Akar, Deniz Kuvvetlerinin yeni uçağında inceleme yaptı24 Ocak 2021 Pazar 13:07
  • Türkiye'de son 90 yılda 1343 kişi heyelan nedeniyle hayatını kaybetti24 Ocak 2021 Pazar 13:03
  • Bagaj kapağı arızalanan otomobilin yenisiyle değiştirilmesi kararına onama24 Ocak 2021 Pazar 13:01
  • 'Gece Kartalları' 2020'de aranan 45 bin kişiyi yakaladı24 Ocak 2021 Pazar 11:46
  • Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin 61. turu yarın İstanbul'da başlıyor24 Ocak 2021 Pazar 11:44
  • Tamamen donan Üçkaya Gölü beyaz örtüsüyle bir başka güzel24 Ocak 2021 Pazar 11:43
  • Yargıtay 'kabadayılık yapma' sözünün hakaret olmadığına hükmetti24 Ocak 2021 Pazar 11:43
  • İstanbul'da 2 binin üzerinde sahte seyahat belgesi düzenleyen şüpheli tutuklandı24 Ocak 2021 Pazar 11:42
  • Bakan Çavuşoğlu: Nijerya'daki gemi baskınında kaçırılanlar için gerekli tüm temaslar başlatıldı24 Ocak 2021 Pazar 11:39
  • Çılgın fotoğrafçının sıra dışı anları nefes kesiyor24 Ocak 2021 Pazar 10:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti