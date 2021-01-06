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Bağcılar'da bir kişi sokak ortasında silahla öldürüldü

BAĞCILAR'da sokak ortasında kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutularak ağır yaralanan Hüseyin Demir hayatını kaybetti.
Bağcılar'da bir kişi sokak ortasında silahla öldürüldü

Olay, akşam saatlerinde Göztepe Mahallesi Velioğlu Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, kaldırımda yürüyen Hüseyin Demir(26)'e, arkasından gelen kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Demir, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Cadde üzerinde bulunan bir tekel bayisine kendini atan Hüseyin Demir kanlar içinde yere yığıldı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla özle bir hastaneye kaldırıldı. Hüseyin Demir hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

Göztepe Mahalle Muhtarı Mehmet Küpçük, "Hüseyin Demir adında bir kişi burada öldü. Muhtemelen alacak verecek meselesi yüzünden oldu. Burada tekel bayi önünde sıktılar 5 kurşun isabet etti. Kendini can havliyle tekel bayisine sığındı. Kurşun sıkan kişiler kaçtı. Yaralı hastaneye kaldırıldı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti" dedi. 

Polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştiren ve kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

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