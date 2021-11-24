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Bağcılar'da komşular arasında halı silkeleme kavgasında 3 kişi bıçaklandı

BAĞCILAR'da komşular arasında halı silkeleme yüzünden kavga çıktı. Çıkan kavgada Y.Ç., Ö.Ç ve U.Ç. yaralanırken polis olay sonrası kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Bağcılar'da komşular arasında halı silkeleme kavgasında 3 kişi bıçaklandı

Olay, saat 17.30 sıralarında Yavuz Selim Mahallesi 1043 Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, bir binada altlı üstlü oturan komşular arasında halı silkeleme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Y.Ç., Ö.Ç ve U.Ç. bıçakla yaralanırken, şüpheli H.A., H.A. ve Y.A. olay yerinden hızla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayın görgü tanıklarından Muhammed Topçu, "Halı silkme mevzusu vardı komşular arasında. Daha sonra burada tartışma yaşanıyor. Birden birisi geliyor. Tartışmaya dahil olup 3 kişiyi bıçaklayıp kaçıyor. Birinin durumu ağırdı zaten. 3 yaralı var bir ağır" dedi.

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