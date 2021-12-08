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Bağcılar'da kontrolden çıkıp devrilen cezaevi aracı viyadükte asılı kaldı

Bağcılar'da kontrolden çıkıp devrilerek viyadükte asılı kalan cezaevi aracındaki 6 jandarma personeli yaralandı.
Bağcılar'da kontrolden çıkıp devrilen cezaevi aracı viyadükte asılı kaldı

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Bağcılar mevkisi Mahmutbey Viyadüğü'nde Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Metris Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna personel taşıyan cezaevi midibüsü, yağış nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada cezaevi aracı viyadükte asılı kaldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada 6 jandarma personelinin yaralandığı öğrenildi.

Kaza yerine polis ekiplerince güvenlik şeridi çekildi. Midibüs, vinç yardımıyla kaldırıldı.

Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, midibüsün kaldırılmasının ardından normale döndü.

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