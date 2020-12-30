  • BIST 1.460
  • Altın 446,142
  • Dolar 7,3871
  • Euro 9,0516
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 3 °C
»

Bağcılar'da otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

BAĞCILAR'da akşam saatlerinde bir kişi otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı. Kafasından vurularak ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Bağcılar'da otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Olay, akşam saatlerinde Bağcılar Demirkapı Mahallesi 1735 Sokak'ta meydana geldi. 29 yaşındaki T. E. otomobil ile seyir halindeyken 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Açılan ateş sonucu kafasından yaralanan T. E., sokakta bulunan kamyona çarparak durdu. Silahlı saldırganlar olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan T. E. için olay yerine ambulans çağrıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan T. E. daha sonra Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırının gerçekleştiği bölgede inceleme yapan polis ekipleri 2 saldırganın eşkâlini belirledi. Otomobil üzerinde yapılan incelemelerde ise 3-4 bölgeye mermi isabet ettiği tespit edildi. Saldırıya uğrayan T. E.'nin ise 35 suç kaydının olduğu öğrenildi. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kuyumcudan 30 bin TL'lik yüzükleri çalan şüpheli kamerada29 Aralık 2020 Salı 19:36
  • Bodrum katta saklanırken yakalandı, yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alındı29 Aralık 2020 Salı 18:24
  • Adıyaman'da silahlı kavga: 1 yaralı29 Aralık 2020 Salı 18:24
  • Kuşadası'nda 9 hırsızlık şüphelisinden 4'ü tutuklandı29 Aralık 2020 Salı 18:23
  • Akaryakıt istasyonunda sürücüye saldırı anı güvenlik kamerasında28 Aralık 2020 Pazartesi 21:28
  • 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari, Çanakkale'de yakalandı28 Aralık 2020 Pazartesi 21:27
  • Şanlıurfa’da plakasını bantla kapatan TIR sürücüsüne 14 bin TL ceza28 Aralık 2020 Pazartesi 18:01
  • Denizli'de kumar oynarken yakalanan 38 kişiye, 81 bin TL ceza28 Aralık 2020 Pazartesi 18:00
  • Şizofreni hastasını yastıkla boğan kadın tutuklandı28 Aralık 2020 Pazartesi 16:58
  • Avcılar'da sabıkalı hırsızlar güvenlik kamerasında28 Aralık 2020 Pazartesi 16:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti