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Bağcılar'da taciz iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi

BAĞCILAR'da dün 9 yaşındaki kızı taciz ettiği iddiası ile gözaltına alınan yabancı uyruklu A.M. polisteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesine sevk edildi.
Bağcılar'da taciz iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi

Olay, dün Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, sokaktaki bir apartmanın bodrum katında yaşayan 4 yabancı uyrukludan A.M., (17) isimli kişi, bakkaldan eve dönen 9 yaşındaki E.B.'yi taciz etti. E.B., şüphelinin kendisini arkasından apartmana girerek takip etmesi üzerine yengesinin yanına giderek taciz edildiğini söyledi. Yenge Gülnaz B., yabancı uyrukluların kaldığı bodrum katına giderek kimin kimin taciz ettiğini sordu. Gülnaz B.'nin bağırmaları üzerine mahalleli sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Bu sırada evde bulunan 4 yabancı uyrukludan 3'ü binanın arkasından kaçtı. Polis ekipleri, evde bulunan M.A'yı zırhlı araca aldı. Mahalle sakinlerinin gözaltındaki şüpheliyi linç etme girişimine polis ekipleri engel oldu. M.A. ise polis merkezine götürüldü. Daha sonra ekiplerin gözaltına aldığı A.M. polis merkezindeki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Taciz edildiği iddia edilen küçük çocuğun yengesi Gülnaz B., "Çocuk bakkaldan geldi yukarıya. 'Yenge sana bir şey söyleyeceğim' dedi. 'Ne oldu' dedim, 'beni elle taciz etti, binanın içine girdi. Arkamdan geldi' dedi. Aşağı indim cama vurdum. Çocuk beyaz giydiğini tarif etmişti. İçeride 4 kişilerdi. Türkçe bilene söyledim, 'beyaz kıyafetli kim' dedim. Çıkarmadılar dışarı, o anda üstünü değiştirmeye çalıştılar. Sesime mahalleli toplandı." dedi.

"BİZİM ÇOCUĞUMUZ AKILLIYDI"

9 yaşındaki E.B.'nin kuzeni olan Elif Ş. de, "Kim bilir binlerce çocuğa taciz edildi; ama o çocuklar sessiz kaldı. Bizim çocuğumuz akıllıydı geldi söyledi. Kimse susmasın" diye konuştu.

Polis ekiplerince gözaltına alınan ve Pakistan uyruklu olduğu belirlenen M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

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