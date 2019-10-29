Bağdadi operasyonunun görgü tanıkları konuştu

Bağdadi'nin etkisiz hale getirildiği operasyonda görgü tanıkları, ilk olarak yerden ateş açıldığını daha sonra helikopterin, yansıyan ışığa göre olay yerini bombaladığını söylediler.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da dün yaptığı açıklamada, DEAŞ elebaşının Suriye'de düzenlenen operasyonla ölü ele geçirildiğini açıklamıştı.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinin Barişa köyü yakınlarındaki operasyonda, ABD birlikleri helikopterle indirme yaparak çatışmaya girmişti.

DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'yi etkisiz hale getiren operasyonun, tanıklarına ulaşıldı.

"ÖNCE YERDEN ATEŞ AÇILDI, SONRA OLAY YERİ BOMBALANDI"

Operasyonun tanıklıklarından Halit Neccar, "Saat 23.00 (TSİ 00.00) sularında helikopterler geldi. İlk olarak yerden helikopterlere ateş açıldı. Daha sonra helikopterlerden biri olay yerini bombaladı. İki helikopterden asker indirildiğini ve birkaç helikopterin de askerlerin üzerinde uçuş yaptığını gördük." dedi.

"KÖYÜ SARSAN 4 PATLAMA HİSSETTİK"

Korkudan merdivenlerin altına saklandıklarını anlatan Neccar, "Helikopterden inenlerin evin yakınında bir kişi ile görüştüğünü ve ona bölgeden uzaklaşma talimatı verdiklerini duyduk. Köyü sarsan 4 patlama hissettik. Bu patlamaların ardından görüştükleri sivile 'Geri dönebilirsin.' demişler. Ölenler yanmıştı ve yüzleri belli değildi." diye konuştu.

"SAAT 03.30'A KADAR SÜRDÜ"

Neccar, yerden helikopterlere karşılık ateş edildiğini belirterek, "Yarım saat sonra hareketlilik arttı. Bir yandan karadan ateş açılırken, diğer yandan havadan karşılık verildi. Bu, saat 03.30’a kadar sürdü. Yoldan geçen bir dolmuş hedef alınanlar arasındaydı. (Operasyon yapılan) Evin önünde kadın ve çocuk cesetleri vardı. Bazı yaralı siviller ambulansla taşındı." ifadelerini kullandı.

"BURAYI BOMBALASINLAR DİYE KARADAN HAVAYA IŞIK VERİLDİ"

Operasyonun bir diğer tanığı Ahmed Muhammed de Barişa köyü yakınlarında, saat 23.00 (TSİ 00.00) sularında helikopter sesi duyduklarını söyledi. Muhammed, "(İlk operasyon) Yaklaşık 2-2,5 saat sürdü. Ondan sonra helikopter sesi duymadık. Keşif uçağı geldi. 5 dakika sonra da şiddetli patlamalar yaşanmaya başladı. İki patlama sesi duyuldu, ardından iki patlama daha. Burayı bombalasınlar diye karadan havaya ışık verildi." şeklinde konuştu.