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Bağdadi'nin cesedi nerede: ABD detayı açıkladı

ABD Genelkurmay Başkanı Milley basın toplantısında, 'Bağdadi'nin kalıntıları DNA testiyle kimliğinin teyit edilebilmesi için güvenli bir tesise götürüldü.
Bağdadi'nin cesedi nerede: ABD detayı açıkladı

DEAŞ elebaşının cesedinin operasyon bölgesinden alınıp ABD'ye ait bir üsse DNA testi için götürüldükten sonra cesedin kalıntıları merak ediliyordu. 
 
Bağdadi'nin cesedinden geriye kalanların, 2011'de bir ABD operasyonunda öldürülen El Kaide lideri Usama bin Ladin'de olduğu gibi, denize bırakıldığı iddiaları gündemdeydi, ancak Fransız haber ajansı AFP Milley'nin bu iddiayı doğrulamadığını bildirmişti.

Konuyla ilgili AA muhabirine konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir ABD'li savunma yetkilisi cesedin denize gömüldüğünü teyit etti. 

Yetkili, cesedin yeri ve gömülme şekline ilişkin detayları paylaşmayacağını ifade etti. 

 

BAĞDADİ OPERASYONUNDA İKİ KİŞİYİ CANLI ELE GEÇİRDİK

Genelkurmay Başkanı Mark Milley Pazartesi günü yaptığı açıklamada, söz konusu kişilerin yetişkin ve erkek olduklarını belirtti ve "güvenli bir tesiste" tutulduklarını duyurdu.
 
Pentagon'da gazetecilere yaptığı açıklamada Milley, Bağdadi'nin cesedinden geriye kalanların da ortadan kaldırıldığını ve cesedin fotoğrafını paylaşmayı şimdilik düşünmediklerini açıkladı.
 
Milley, operasyona dair bazı görüntülerin gerekli sürecin tamamlanmasının ardından kamuyla paylaşılacağını da söyledi.

MİLLEY SAVAŞ HUKUKUNA UYGUN İMHA EDİLDİ DEMİŞTİ

Gün içinde Bağdadi'nin cesedinin denize gömülüp gömülmediğine ilişkin soruları yanıtlayan ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, cesedin kalıntılarının uluslararası savaş hukukuna uygun bir şekilde imha edildiğini ifade etmişti. 
 
Terörist başı Bağdadi, ABD Özel Kuvvetlerinin 8 helikopterle İdlib'in kuzeyinde düzenlediği operasyonda ölü ele geçirilmişti. 
 
ABD Başkanı Donald Trump, Bağdadi'nin bulunduğu evin altındaki tünellerden ucu kapalı olanlardan birine girdikten sonra üzerindeki intihar yeleğini patlatarak yanındaki üç çocukla birlikte öldüğünü açıklamıştı. 

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