Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edildi: O operasyon 4 saat sürdü

DEAŞ teröristbaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen operasyon İdlib'de gece yarısı gerçekleşti. ABD, helikopterlerle hedefleri ateş altına alıp özel kuvvetlerle indirme yaptı. Operasyon 4 saate yakın sürdü.

ABD'nin, terör örgütü DEAŞ'ın başı Ebubekir el-Bağdadi'yi İdlib'de öldürdüğü iddia edilen operasyonda ABD birlikleri geceyarısı helikopterle indirme yaparak yaklaşık 4 saat süren çatışmaya girdi.

İdlib'deki AA muhabirinin bildirdiğine göre, ABD'nin helikopterlerle indirme harekatı düzenlediği mevki, ilin kuzeyinde yerinden edilmiş sivillerin sığındığı Tourlaha Kampı'na birkaç kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Gece yarısı 00.00 sularında bölgeye 8 ABD helikopteri ve 2 insansız hava aracı (İHA) gelerek Barişa köyü yakınlarındaki hedefi bir buçuk saat boyunca yoğun ateş altına aldı.

Helikopterlere, yerden ağır silahlarla karşılık verildi.

Yaklaşık 1,5 saat süren ilk çatışmaların ardından helikopterler bölgeden ayrıldı.

Yarım saat sonra geri dönen helikopterler saldırıya devam etti.

Bu sırada helikopterlerden ABD özel kuvvetleri olduğu düşünülen unsurlar yere indirildi.

Çatışmaların ikinci kısmı 2,5 saat kadar sürdü.

Helikopterler yaklaşık dört saat süren operasyonun ardından bölgeden ayrıldı.

Bölgeye giden sağlık ekipleri, saldırının meydana geldiği noktada tamamen yıkılmış bir ev ile etrafında yanmış bazı çadırlar gördüklerini bildirdi.

Sağlık ekipleri, olay yerinde 3 erkek, 3 kadın ve 1 çocuk olmak üzere toplam 7 kişinin cesedine ulaştıklarını, 5 yaralıya da ilk müdahalede bulundukları bilgisini paylaştı.

İdlib'deki Suriye hava sahası Rusya tarafından kontrol ediliyor.

ABD basınında yer alan haberlere göre Pentagon yetkilileri, söz konusu operasyonda Bağdadi'nin öldürüldüğüne inandıklarını ancak kesin durumu teyit etmek için çalışma yürüttüklerini kaydetmişti.

Söz konusu haberlerde, saldırı sonucuyla ilgili Beyaz Saray'ı bilgilendiren askeri yetkililerin, "Bağdadi'nin öldürüldüğünden büyük oranda emin olduklarını" söylediği belirtilmişti.