Bağdat Büyükelçisi Yıldız: Irak'la ticaret hacmimiz 2020'de 20 milyar 666 milyon dolar

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız, 2020 yılında Türkiye ile Irak arasındaki ticaret hacminin 20 milyar doları aştığını bildirdi.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 2020 yılı Türkiye - Irak ticaret hacmine ilişkin bilgi verdi.

Büyükelçi Yıldız, "Irak ile ticaret hacmimiz 2020 yılında 20 milyar 666 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece, 20 milyar dolar hedefini aştık." ifadelerini kullandı.

Yıldız, daha önceki açıklamalarında, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 20 milyar dolar olarak hedeflendiğini belirmişti.