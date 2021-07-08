  • BIST 1.372,980
  • Altın 503,14
  • Dolar 8,6750
  • Euro 10,2750
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 24 °C
»

Bağdat Caddesi'nde aşırı hız yapılan otomobil önce kadına ardından ağaca çarptı

KADIKÖY Bağdat Caddesi'nde, sürücüsünün aşırı hız yaptığı iddia edilen otomobil, kontrolden çıkarak, önce kadına ardından ağaca çarpıp durabildi. Kazada yaralanan kadının durumun ağır olduğu öğrenildi.
Bağdat Caddesi'nde aşırı hız yapılan otomobil önce kadına ardından ağaca çarptı

Kaza, Suadiye Mahallesi Bağdat Caddesi'nde saat 18.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, sürücüsü Bülent Kaya'nın aşırı hız yaptığı 34 DSY 862 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 68 yaşındaki Güler Baykal'a çarptı. Baykal yere savrulurken, hızını alamayan otomobil 2 motosiklet ve banka çarptıktan sonra ağaca vurarak durabildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan Baykal'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan Baykal'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olaydan sonra çevredekiler tarafından darp edilmeye çalışıldığı iddia edilen sürücü ise kaçtı. Sürücü, kısa sürede Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Polis olay yeri ekiplerinin incelemesinin tamamlanmasının ardından Kadıköy Belediyesi ekipleri, yolda kumlama çalışması yaptı. Otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. 

"ALLAH KORUDU"

Görgü tanığı Mehmet Aslan, "Yürüyüşe çıktım. Bostancı Sahili'nden buraya geldim. Eve doğru gidiyordum. Tam köşeye geldim, bir çığlık sesi duydum. Kadın yukardan uçtu, köşedeki ışıklardan buraya kadar geldi. Yere düştü araba üzerime gelirken dondum kaldım. Sonra birden ağaca çarptı. Kadının durumu kötüydü. Allah korudu beni, benim de iki kızım var, şoktayım" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sulama kanalına çarpan hafif ticari araçtaki baba- kızı ölüm ayırdı08 Temmuz 2021 Perşembe 18:56
  • İskeleden düşen işçi yaralandı08 Temmuz 2021 Perşembe 17:59
  • İstanbul İtfaiyesi eski Müdürü Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç hayatını kaybetti08 Temmuz 2021 Perşembe 17:58
  • Down sendromlu Tarık'ın 'polis olma' hayali gerçek oldu08 Temmuz 2021 Perşembe 17:57
  • Mersin'de, tatil beldesindeki otoparkta çıkan yangında 12 araç kül oldu08 Temmuz 2021 Perşembe 07:26
  • Biyogaz tesisi inşaatında göçük: 3 yaralı08 Temmuz 2021 Perşembe 07:25
  • Otomobiliyle bahçe duvarına çarptı, yaya olarak kaçtı08 Temmuz 2021 Perşembe 07:24
  • Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda aynı yerde iki kaza: 5 yaralı08 Temmuz 2021 Perşembe 07:23
  • Ankara Büyükşehir'in Bülteni’nden kadınlara güzellik dersi: O algıyı yıkın07 Temmuz 2021 Çarşamba 08:04
  • Elektrik akımına kapılan çiftçi hayatını kaybetti06 Temmuz 2021 Salı 22:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti