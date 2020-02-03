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Bağdat Fatihi 4. Murad'ın Ankara'da yediği Orman Kebabı hatırası

Ankaralı Tarihçi Abdülkerim Erdoğan, Padişah 4. Murad’ın Bağdat seferi dönüşü uğradığı Ankara’da, keçi etinden yapılan ‘orman kebabı’ yediğini ve bu yemeği çok beğenerek, aşçıyı kese altınla ödüllendirdiğini açıkladı.  
Bağdat Fatihi 4. Murad'ın Ankara'da yediği Orman Kebabı hatırası

Ankaralı Tarihçi Abdülkerim Erdoğan, Padişah 4. Murad’ın Bağdat seferi dönüşü uğradığı Ankara’da, keçi etinden yapılan ‘orman kebabı’ yediğini ve bu yemeği çok beğenerek, aşçıyı kese altınla ödüllendirdiğini açıkladı.

Erdoğan,  hangi yöreye ait olduğu ile alakalı şu ana kadar net bir bilgi bulunmayan orman kebabını, bu olaydan hareketle Ankara’nın sahiplenmesi çağrısında bulundu. 

Ankara Şehir Tarihçisi Abdülkerim Erdoğan, Ankara ile ilgili pek fazla bilinmeyen tarihi bir anekdotu paylaştı. 

orman-kebabi-nasil-yapilir,osmanli-padisahi-4-murad-han,-seyhulislam-yahya-efendi,-keci-etinden-yapilan,orman-kebabi,-ankara-sehir-tarihcisi-abdulkerim-erdogan,,.jpg

4. MURAD, BAĞDAT SEFERİ DÖNÜŞÜ ANKARA’YA UĞRADI

Osmanlı padişahı 4. Murad Han’ın Bağdat seferi dönüşü 1639 yılında Ankara’ya uğradığını anlatan Erdoğan, “4. Murad Han, Bağdat seferinden dönerken babası Ankaralı olan Şeyhülislam Yahya Efendi, ‘Padişahım babam Şeyhülislâm Bayramzâde Zekeriyyâ Efendi’nin memleketi Ankara’ya uğrayalım’ diyor. Şeyhülislam Yahya Efendi, 4. Murad’ın çok sevdiği saydığı bir âlim. Ankara’da şehir merkezinde padişaha orman kebabı ikram ediyorlar. Padişah 4. Murad bu yemeği çok beğeniyor ve aşçıyı kese altınlarla ödüllendiriyor. Oradan İstanbul’a devam ediyorlar” dedi.

orman-kebabi-nasil-yapilir,osmanli-padisahi-4-murad-han,-seyhulislam-yahya-efendi,-keci-etinden-yapilan,orman-kebabi,-ankara-sehir-tarihcisi-abdulkerim-erdogan,,,.jpg

KEÇİ ETİNDEN YAPILDI 

Erdoğan, "Bağdat Fatihi" olarak bilinen 17. Osmanlı padişahı 4. Murad’ın Ankara ile ilgili bu anısının tarihi kayıtlarda yer aldığını kaydetti. Erdoğan, 4. Murad’a ikram edilen orman kebabının keçi etinden yapıldığını düşündüğünü söyledi. 

ANKARA, ORMAN KEBABINI SAHİPLENMELİ 

Ankara’yla ilgili yaptığı geniş kapsamlı tarihi çalışmalarla bilinen Erdoğan,  hangi yöreye ait olduğu ile alakalı şu ana kadar net bir bilgi bulunmayan orman kebabını, bu olaydan hareketle Ankara’nın sahiplenmesi gerektiğini ve ‘coğrafi işaret’ tescili için bir an önce ilgili kurumlara başvuru yapılması çağrısında bulundu.

ormankebabi.jpg

ORMAN KEBABI NASIL YAPILIR?

Peki, orman kebabı nasıl yapılır? Kuşbaşı doğranmış kırmızı et düdüklü ya da tencerede 10 dakika haşlanır. Haşlama işlemi sürerken patates ve havuç kuşbaşı doğranıp sıvı yağda kızartılır. Bezelye haşlanır. Bir başka tencerede doğranmış soğan sıvı yağda hafif öldürülür. İçine haşlanmış et ve bezelye, kızarmış havuç ve patates de katılır. Etin haşlama suyundan dilediğiniz kadar koyulur. Yemeği sulu tercih ederseniz üstünü kaplayıncaya kadar ilave edebilirsiniz. Son olarak tuz, karabiber ve kekik de ilave ederek 15 dakika kadar birlikte pişirilir. Tüm malzeme pişmiş olduğu için 15 dakika yeterlidir.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

Gazeteilksayfa.com

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