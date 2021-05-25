Bağdat’ta sivil aktivistlere yönelik suikastlar protesto edildi

Bağdat’ın Nusür Meydanı’nda toplanan protestocular, gösterilere katılan aktivistlerin öldürülmesine karşı hükümete tepki göstererek, katillerin yakalanıp cezalandırılmasını istedi.
Bazı gençler, aktivistlerin fotoğrafları ve "beni kim öldürdü?" cümlesinin yer aldığı posterler taşıdı.
Iraklı protestocular, ülkede nüfuzu olan İran ve ABD’ye karşı da sloganlar attı.
Söz konusu protesto için sosyal medyadan yoğun kampanyalar yürütülmüştü.
Irak’ın özellikle güney kentlerinde son dönemde gösterilere önderlik eden aktivistler suikasta kurban gitmişti.
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