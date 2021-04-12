Bağımlı Caddesi'nin ismi oy birliği ile değişti

Sincan Fatih'te bulunan Bağımlı Caddesi'nin isminin gazetemizin ‘Hoş Durmuyor' manşetli haberinin ardından ABB Meclisi'nde ‘Bağımsız’ olarak değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Sincan Fatih'teki Bağımlı Caddesi'nin isminin etrafında bulunan okul ve park nedeniyle vatandaşlar tarafından hoş karşılanmadığını ve Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından değiştirilmesi istediğine dikkat çektiğimiz haberimiz ses getirdi.

ABB Meclisi Nisan Ayı toplantısında İsimlendirme Komisyonu'nun raporunu oy birliği ile kabul edilerek caddenin isminin ‘ Bağımsız Caddesi ’ olarak değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

ĶÜLTÜREL DEĞERLERE UYGUN İSİM VERİLDİ

Oy birliği ile kabul edilen İsimlendirme Komisyonu’nun raporunda gazetemizde yer alan habere dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

“12.02.2021 tarihli İlk Sayfa Ankara Gazetesinde yayınlanan "Hoş Durmuyor" başlıklı gazete haberinde; Sincan ilçesi Yunus Emre Mahallesi sınırları içerisinde bulunan "Bağımlı Caddesi" isimli yol güzergahının isminin toplumsal değerlerimize uygun olmadığından bahisle kültürümüze, toplumsal değerlerimize daha uygun bir isimle değiştirilmesi istenildiği, Bu nedenle; Sincan ilçesi Yunus Emre Mahallesi sınırlarında bulunan "Bağımlı Caddesi" isimli yol güzergahının isminin "Bağımsız Caddesi" olarak değiştirilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.”

Erkal Erdoğan /İLKSAYFA

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