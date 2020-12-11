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Bağımlılıkla mücadele ve aile eğitim programları ile 848 bin kişiye ulaşıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Yeşilay ile iş birliği içinde sürdürülen Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı ve Aile Eğitim Programı kapsamında, 848 bin kişiye eğitim verdiklerini bildirdi.
Bağımlılıkla mücadele ve aile eğitim programları ile 848 bin kişiye ulaşıldı

Zehra Zümrüt Selçuk, yazılı açıklamasında, Bakanlık olarak çocukların ve gençlerin sağlıklı gelişimini engelleyen her türlü bağımlılığa karşı yürütülen çalışmalarla daha sağlıklı nesiller yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Uyuşturucu ve madde bağımlılığına karşı önlemler almanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan Selçuk, "Günümüzde madde bağımlılığı, bireyin yanında aile ve toplum yapımızı da derinden etkiliyor. Gençlerimizi uyuşturucu ve madde bağımlılığına karşı korumak sadece bakanlıkların, kamu kurum ve kuruluşların değil hepimizin ortak sorumluluğudur." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Selçuk, bağımlılıkla mücadele konusunda yürütülen çalışmalara çok önem verdiklerinin altını çizerek "Biz de bu konuda farkındalık çalışmaları yürütüyoruz. Aile Eğitim Programı (AEP) çerçevesinde Madde Kullanım Riski ve Madde Bağımlılığından Korunma modülünü geliştirdik. Bu kapsamda, 160 bini Temmuz 2018'den itibaren olmak üzere bugüne kadar toplam 297 bin kişiye eğitim verdik." bilgisini paylaştı.

Yeşilay ile iş birliği içinde uyuşturucu ile mücadelede hem ailelere hem de hizmet sunan personele Türkiye Bağımlılıkla Mücadele ve Aile Eğitim Programı Eğitimi verdiklerini de aktaran Selçuk, "506 bini Temmuz 2018'den itibaren olmak üzere yaklaşık 848 bin kişiye uyuşturucu ile mücadele konusunda farkındalık eğitimi sunduk. Uyuşturucu bağımlılığıyla mücadelede tanı ve tedavisi kadar, tedavi sonrasında kişinin ve ailesinin sosyal hizmetlerle desteklenmesi de çok önemli." ifadesini kullandı.

Selçuk, sosyal hizmet merkezlerinin (SHM) 81 ilde mevcut olduğuna dikkati çekerek, bu merkezlerde gençlerin ve ailelerinin sosyal hizmet ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini ve çocuk destek merkezlerine de (ÇODEM) yönlendirmelerin yapıldığını kaydetti.

Zehra Zümrüt Selçuk, madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında, bağımlılık tedavisine yönelik laboratuvar hizmetlerini de daha etkin hale getirdiklerini belirterek "Bu amaçla tarama ve doğrulama analizleri için yeni kodlar belirledik. Aile görüşmesi-değerlendirme, bireysel psikoterapi, grup psikoterapisi hizmetlerinin sıklık ve sayılarını artırarak tedavi giderlerinin ödenmesini sağladık." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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