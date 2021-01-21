"Bağımlılıkla Mücadele"'de tek çatı önerisi

“Bağımlılıkla Mücadele” konulu programda konuşan Vali Yardımcısı Dr. Ayhan Özkan, ülke genelindeki uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadeleyi tek çatı altında toplama çalışmasının biran önce hayata geçirilmesinin elzem haline geldiğini belirtti.

Ankara Vali Yardımcısı Dr. Ayhan Özkan, TÜGVA Keçiören İlçe Teşkilatı’nın dijital platformlar üzerinden düzenlediği “Bağımlılıkla Mücadele” konulu programına katıldı.

“BAĞIMLILIK, HAKİMİYETİ TESLİM ETMEKTİR”

Bağımlılığı, “İnsanın irade ve inisiyatifi üzerindeki hâkimiyeti bir madde veya olguya bırakmak, teslim etmek” ifadeleriyle tanımlayan Özkan, “Bağımlılık deyince genelde alkol, sigara ya da uyuşturucu bağımlılığı akla geliyor; oysaki günümüzde daha fazla gündeme gelmesi gereken ve gençleri etkileyen teknolojik bağımlılık ya da davranışsal bağımlılık üzerinde de durmak lazım” dedi.

“BAĞIMLILIK HER YÖNÜYLE PROBLEM HALİNE GELDİ”

Bağımlılıkla ilgili yaptığı çalışmalarla bilinen Özkan, bağımlılığın günlük yaşamımızın birincil sorunları olmaya başladığına dikkat çekerek, “Bağımlılık sadece kişinin kendisini değil, başta annesini, babasını, yakın çevresini, toplumun genelini sadece sağlık yönüyle değil ekonomik ve sosyal boyutuyla da yaralayan bir güvenlik ve sağlık problemi haline geldi” ifadelerini kullandı.

MÜCADELE İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR TEK BİR OTORİTE ALTINDA TOPLANMALI

Devletimizin son yıllarda bağımlılıkla mücadeleye daha fazla önem vermeye başladığının bilgisini veren Özkan, şöyle devam etti: “Devletimiz buna son yıllarda daha ciddi eğilmeye ve çözüm yollarını aramaya, kaynak aramaya çalıştı. Fakat buna rağmen bizim birkaç handikabımız var tez elden önlemini almak durumunda olduğumuz. Şu anda birçok ilgili kurum bağımlılık sorunuyla ilgili kılınmış durumda. Herkes iyi niyetle çalışmasına rağmen zaman zaman koordinasyon eksiklikleri, kadro eksiklikleri, kaynak eksiklikleri yaşanabilmekte. Bu çalışmaların tek bir otorite altında toplamasına yönelik çalışmalar var zaten. Bir an evvel bunu yapmak durumundayız. Belki müstakil bir başkanlık, müstakil genel müdürlükle hem güvenlik boyutuyla hem sağlık boyutuyla hem eğitim boyutuyla, sosyal ve ekonomik boyutuyla bu sorunun takip edilmesi ve neticelendirilmesi gerekir diye düşünüyorum.”

“KÜRESELLEŞMENİN ETKİSİYLE UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPANLAR YEREL OLMAKTAN ÇIKTI”

Özkan, küreselleşme ve internetin hayatımızı kolaylaştırırken bağımlılık konusunda tehlikeyi de beraberinde getirdiğini vurguladı. Uyuşturucunun, ulusal ve uluslararası suç örgütlerinin en önemli ekonomik kaynağı olduğunu kaydeden Özkan, küreselleşme ve internetin şu olumsuz etkisinden bahsetti: “Sadece fiziki olarak maddenin dolaşımı bir yana internet üzerinden pazarlanması ya da Amerika’daki bir üreticinin bunu internet üzerinden satışı suretiyle yaygınlaştırılması, bunun reklamını yapması, bunun özendirici etkilerini sunması çok daha kolaylaştı. Teknolojiyi bu manada çok yanlış kullanan suç örgütleri var. Bunun piyasası oluştu. Bu işi pazarlayanlar, yapanlar yerel olmaktan çıktı. Uluslararası boyutta bir ağ şeklinde bunu yürütmeye başladılar.”

“GENÇLERİN DESTEKLENMESİ LAZIM”

Bağımlıkla mücadele konusunda hedef halindeki gençlere önem verilmesi, onların sürekli motive edilmesi gerektiğini düşünen Özkan, özetle şunları aktardı: “Gençlerin attığı her adımın kanuna, mevzuata, toplumsal değerlere, ahlaki değerlere uyduğu müddetçe motive edilmesi, desteklenmesi lazım. STK’lara üyelikleri desteklemesi lazım. Gençlerin en az iki-üç STK’da üye olmasını teşvik etmeliyiz, bilinç düzeyini ancak böyle sağlayabiliriz. Fakat her şeyin başı eğitim. Eğitime ağırlık vermek lazım, okumaya ağırlık vermek lazım. Bunların da devlet eliyle üst düzeyde biraz daha teşvik edilmesi lazım. Şu andaki seçilmişlerin, atanmışların bilgi, bilinç ve farkındalık düzeyinin geliştirilmesi lazım bu konuda. Herkesin onca iş yoğunluğu içerisinde gençlere yönelik işleri öncelemesi lazım. Gençlerin sorunlarıyla baş etmek istiyorsak, bu konuları öncelememiz lazım. Bu sürece liderlik yapabilmek de üçüncü öncelik.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-