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Bağımsız Milletvekili Tuma Çelik'in 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan yargılanmasına başlandı

Mardin Bağımsız Milletvekili, eski HDP'li Tuma Çelik'in "nitelikli cinsel saldırı" suçundan yargılanmasına başlandı.
Bağımsız Milletvekili Tuma Çelik'in 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan yargılanmasına başlandı

Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kapalı görülen duruşmaya sanık Tuma Çelik ve müşteki D.K. ile taraf avukatları katıldı.

Edinilen bilgiye göre, duruşmada, kimlik tespiti yapılmasının ardından iddianamenin özeti okundu.

Mahkeme Başkanı, sanık Çelik'e savunmasını yapması için söz verdi. Üzerine atılı suçlamaları reddeden Çelik, suçsuz olduğunu savundu.

Müşteki D.K'nin beyanının ardından müşteki avukatları sanığın tutuklu yargılanması gerektiğini belirtti. Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık hakkında uygulanan yurt dışı yasağı adli kontrol şartının devamına hükmetti.

Davaya, 12 Mart'ta devam edilecek.

KADEM üyelerinden adliye önünde basın açıklaması
Öte yandan, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) üyeleri, duruşmanın ardından Ankara adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

"İstismar felakettir sessiz kalma", "tacize hayır", "tacize taviz verme" pankartları açan grup adına, KADEM Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Derya Yanık, yargılama sonucu kamu vicdanına yaraşır bir kararın çıkması için davanın takipçisi olacaklarını bildirdi.

Mardin'in Midyat ilçesinde bir dernekte çalışan D.K'nın, 31 Mart 2019 yerel seçim çalışmaları sırasında, HDP Milletvekili Tuma Çelik'in kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiğini belirten Yanık, bu iddianın ardından HDP'den istifa eden Çelik'in milletvekili dokunulmazlığının kaldırıldığını ve Çelik hakkında "nitelikli cinsel saldırı" suçundan iddianame düzenlendiğini hatırlattı.

Çelik'in 12 yıldan az olmamak üzere hapis istemiyle yargılandığını bildiren Yanık, "Bizler kadına yönelik tüm olaylarda ve kamuoyuna yansımış bu davada her zaman olduğu gibi suça odaklanarak adaletin tesis edilmesi gerektiğine inanıyor ve üzerine atılı suçtan yargılanan Tuma Çelik'in hak ettiği en ağır cezayı alması için çalışacağımızı ilan ediyoruz." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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