  • BIST 1.386
  • Altın 471,191
  • Dolar 8,2160
  • Euro 9,9345
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 17 °C
»

Bağış tutarı 14 milyon TL’yi geçti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ikinci dalgasını başlattığı “6 Milyon Tek Yürek” kampanyasına 26 günde hayırsever vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Devam eden kampanya için bağış yapılan toplam tutar 14 milyon TL’yi geçti.  
Bağış tutarı 14 milyon TL’yi geçti.

Büyükşehir Belediyesi, toplumsal dayanışma örneklerinden biri olarak Ramazan ayında yeniden başlatılan kampanyaya destek veren hayırseverlere yönelik sosyal medya hesapları üzerinden yayımladığı teşekkür mesajında, “26 günde 14 Milyon TL. Destek veren herkese çok teşekkür ederiz. Zorlu pandemi koşullarında sayıları hızla artan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız desteklerinizi bekliyor” ifadelerine yer verdi.

26-gunde-14-milyon-1920x1080.jpg

Sadece Ankara değil Türkiye’de birçok ilden hatta yurtdışından da yoğun ilgi gören kampanya için “ankaratekyurek.com” adresi üzerinden ihtiyaç sahibi vatandaşların ödenmemiş su faturalarından iftar ve sahur paketi desteğine, gıda kolisinden nakit yardımına kadar 5 farklı uygulama seçeneği sunuluyor.

“6 Milyon Tek Yürek” kampanyası ile 26 günde (27 Nisan 2021 itibarıyla) yardım tutarı;
-Su Ver ile 38 bin 571 adet su faturası ödenerek, 1 milyon 581 bin 155 TL,
-Bilet Ver ile 2 bin 16 adet ANKARAKART’a yükleme yapılırken, 121 bin 013 TL,
-El Ver ile 11 bin 669 nakit yardım adedine ulaşılırken, 3 milyon 284 bin 600 TL,
-İftar Ver ile 168 bin 464 sipariş verilirken, 4 milyon 211 bin 700 TL,
-Afiyet Ver ile 24 bin 666 yardım kolisi siparişi alınırken, 4 milyon 806 bin 900 TL olmak üzere toplam 14 milyon TL’yi aştı.

Büyükşehir Belediyesi kampanyada sağlanan yardım rakam ve tutarlarını anlık olarak internet sitesi üzerinden paylaşarak vatandaşları bilgilendirmeyi sürdürüyor. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hayvanları besleme timi kuruldu29 Nisan 2021 Perşembe 00:27
  • Huzurevi’nde ikinci doz aşıları tamam29 Nisan 2021 Perşembe 00:27
  • Büyük pazar dualar eşliğinde açılıyor29 Nisan 2021 Perşembe 00:26
  • Yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor29 Nisan 2021 Perşembe 00:25
  • Halk Sağlığı İçin İlaçlama Çalışmalarına Devam 29 Nisan 2021 Perşembe 00:24
  • Mutluluğun sergisi Ulucanlar’daydı29 Nisan 2021 Perşembe 00:20
  • Arslanhane Camii UNESCO yolunda28 Nisan 2021 Çarşamba 04:20
  • Başkanı Mansur Yavaş'tan 100 milyon TL’lik destek paketi 28 Nisan 2021 Çarşamba 03:23
  • Burası Niagara değil! Burası Keçiören28 Nisan 2021 Çarşamba 02:22
  • Akdere’ye Dev Yatırım28 Nisan 2021 Çarşamba 01:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti