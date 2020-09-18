Bağışıklık dostu, korona düşmanı tarhana yapımı başladı

Koronavirüs vakalarının hızla arttığı bugünlerde salgına karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek, kış aylarında sıkça görülen gribal enfeksiyonlardan korunmak isteyen vatandaşlar, şifa deposu olan tarhana yapımına başladı.

Koronavirüs vakalarının hızla arttığı bugünlerde salgına karşı bağışıklık sistemini güçlendirmede etkili olan yiyecek ve içeceklere ilgi arttı. Ev hanımları koronavirüs başta olmak üzere grip, soğuk algınlığı, nezle gibi hastalıklardan korunmak için yüzyıllardır sıkça tercih edilen Türk mutfağının en önemli çorbalarından olan tarhana yapımına başladı. Birçok bakliyat ve baharatın karışımıyla yapılan, bağışıklık sistemini güçlendirmede yardımcı olan tarhanalar binbir özen ve emekle hazırlanıp dökülmeye başlandı.

TARHANA İÇİN HUMMALI BİR ÇALIŞMA

Pursaklar Saray’daki ev hanımları bugünlerde tarhana yapımı için hummalı bir çalışma içerisine girdi. Ev tarhanasının hazırlanıp kurutulması için en uygun zaman olan Eylül ayında, tarhana hazırlığı yapılmaya başlandı. Yüzyıllardır nesilden nesile yapılan tarhanaların yapımı imece usulü gerçekleştiriyor. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinen tarhanayı yapmak için günün erken saatinde hanımlar bir araya gelen, hünerlerini gösteriyor. Yağlı, az ekşi yoğurdun unla karıştırılması ve çeşitli baharatların eklenmesiyle yapılan tarhana yuvalandıktan sonra yere serilerek kurutuluyor. Kuruduktan sonra çuvallanan tarhanalar, belli bir süre serin ve kuru yerlerde saklanıyor.

SOFRALARIN VAZGEÇİLMEZİ

Tarhana yapımı ile ilgili gazetemize bilgi veren Miyase Çelik, “Her yıl bu aylarda tarhana dökeriz. Sofraların vazgeçilmezi tarhanayı bu yıl salgın nedeniyle biraz daha fazla yapıyoruz. Bağışıklık sistemini güçlendirmesi, grip, nezle, soğuk algınlığına iyi gelmesi, koronaya karşı koruması nedeniyle tarhanayı daha çok tüketeceğiz. Kış aylarında malum hastalıklar arttığı için tarhana vazgeçilmez içeceğimiz oluyor” dedi.

TARHANA ŞİFA DAĞITIYOR

Türk mutfağının geleneksel çorbalarından biri olan tarhana çorbası grip, soğuk algınlığı, nezle gibi hastalıklardan korunmak için yüzyıllardır tüketilen çorbalardan biri olarak biliniyor. Özellikle gribal hastalıkların yoğun olarak görüldüğü kış mevsiminde bağışıklık sistemini güçlendirmek için 7'den 70'e severek tüketiliyor. Çeşitli bakliyat ve baharatın karıştırılmasıyla yapılan tarhana, besleyici olması, içeni zinde tutması nedeniyle vatandaşlarca sık sık tercih ediliyor.