  • BIST 1.112
  • Altın 474,298
  • Dolar 7,5495
  • Euro 8,9548
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 21 °C
»

Bağışıklık dostu, korona düşmanı tarhana yapımı başladı

Koronavirüs vakalarının hızla arttığı bugünlerde salgına karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek, kış aylarında sıkça görülen gribal enfeksiyonlardan korunmak isteyen vatandaşlar, şifa deposu olan tarhana yapımına başladı.  
Bağışıklık dostu, korona düşmanı tarhana yapımı başladı

Koronavirüs vakalarının hızla arttığı bugünlerde salgına karşı bağışıklık sistemini güçlendirmede etkili olan yiyecek ve içeceklere ilgi arttı. Ev hanımları koronavirüs başta olmak üzere grip, soğuk algınlığı, nezle gibi hastalıklardan korunmak için yüzyıllardır sıkça tercih edilen Türk mutfağının en önemli çorbalarından olan tarhana yapımına başladı. Birçok bakliyat ve baharatın karışımıyla yapılan, bağışıklık sistemini güçlendirmede yardımcı olan tarhanalar binbir özen ve emekle hazırlanıp dökülmeye başlandı. 

20200918_102530.jpg20200918_102652.jpg

TARHANA İÇİN HUMMALI BİR ÇALIŞMA
Pursaklar Saray’daki ev hanımları bugünlerde tarhana yapımı için hummalı bir çalışma içerisine girdi. Ev tarhanasının hazırlanıp kurutulması için en uygun zaman olan Eylül ayında, tarhana hazırlığı yapılmaya başlandı. Yüzyıllardır nesilden nesile yapılan tarhanaların yapımı imece usulü gerçekleştiriyor. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinen tarhanayı yapmak için günün erken saatinde hanımlar bir araya gelen, hünerlerini gösteriyor. Yağlı, az ekşi yoğurdun unla karıştırılması ve çeşitli baharatların eklenmesiyle yapılan tarhana yuvalandıktan sonra yere serilerek kurutuluyor. Kuruduktan sonra çuvallanan tarhanalar, belli bir süre serin ve kuru yerlerde saklanıyor. 

20200918_102607.jpgSOFRALARIN VAZGEÇİLMEZİ 
 Tarhana yapımı ile ilgili gazetemize bilgi veren Miyase Çelik, “Her yıl bu aylarda tarhana dökeriz. Sofraların vazgeçilmezi tarhanayı bu yıl salgın nedeniyle biraz daha fazla yapıyoruz. Bağışıklık sistemini güçlendirmesi, grip, nezle, soğuk algınlığına iyi gelmesi, koronaya karşı koruması nedeniyle tarhanayı daha çok tüketeceğiz.  Kış aylarında malum hastalıklar arttığı için tarhana vazgeçilmez içeceğimiz oluyor” dedi. 

TARHANA ŞİFA DAĞITIYOR
Türk mutfağının geleneksel çorbalarından biri olan tarhana çorbası grip, soğuk algınlığı, nezle gibi hastalıklardan korunmak için yüzyıllardır tüketilen çorbalardan biri olarak biliniyor. Özellikle gribal hastalıkların yoğun olarak görüldüğü kış mevsiminde bağışıklık sistemini güçlendirmek için 7'den 70'e severek tüketiliyor. Çeşitli bakliyat ve baharatın karıştırılmasıyla yapılan tarhana, besleyici olması, içeni zinde tutması nedeniyle vatandaşlarca sık sık tercih ediliyor. 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Koronavirüsten kaç kişi öldü? Koronavirüsete son durum...18 Eylül 2020 Cuma 09:10
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 18 Eylül 2020 - ASKİ18 Eylül 2020 Cuma 09:09
  • Elektrik Kesintisi 18 Eylül 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ18 Eylül 2020 Cuma 09:09
  • Su Kesintisi 18 Eylül 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ18 Eylül 2020 Cuma 09:09
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?18 Eylül 2020 Cuma 09:00
  • Sahibinden satılık test kiti, hastaneye gitmek istemeyen vatandaş hızlı test kitlerine yöneldi18 Eylül 2020 Cuma 05:05
  • Psikologlar Neden Konuş(a)mıyor?18 Eylül 2020 Cuma 04:04
  • Toplanan domateslerin salçaya dönüşümü başladı18 Eylül 2020 Cuma 03:03
  • Allah’a Yakınlaştıran Nafile Namazlar18 Eylül 2020 Cuma 02:02
  • Usta Arayışı Usta Yaptı18 Eylül 2020 Cuma 01:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti