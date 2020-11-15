Bağışlanan saçlarla lösemili çocuklar için peruk tasarlıyor

Samsun'da kuaför Hüseyin Alkan, müşteri ve meslektaşlarının yaptığı saç bağışlarından, lösemili çocuklar için peruk tasarlıyor.

Atakum ilçesinde kuaförlük yapan Hüseyin Alkan, lösemili çocuklar için gönüllü faaliyetlerde bulunuyor. Alkan, Türkiye genelinden bağışçı ve meslektaşlarından gelen sağlıklı saçlarla çocukların ten dokuları ve taleplerine göre peruk tasarlıyor. Perukları hediye ederek tedavi sürecine destek veren Alkan, bağışçı ve lösemili çocukların ailelerini de dahil ettiği destekçilere antika Vosvos hediyeli çekiliş kampanyası başlattı. Alkan, 3 ayda yaklaşık 50 peruk tasarlıyor.

PERUKLAR, BİRE BİR ÖZEL OLARAK HAZIRLANIYOR

Duyarlı kişilerin desteğini alarak bu faaliyetin boyutlarını büyütmek istediğini belirten Hüseyin Alkan, "Kendi imkanlarımızla topladığımız saçları birebir özel olarak hazırlayıp bağış yapıyoruz. Bununla beraber birçok gönüle de dokunmuş bulunmaktayız. Çocukların hüzünlerini ve mutluluklarını aynı anda yaşıyoruz. Bu süreç bir yandan acı geçerken, yüzlerinde gülümse oluşturmak da bizi ayrıca mutlu ediyor" dedi.

'EN DEĞERLİ KIYAFET; SAÇ'

Bağışlanan saçın sağlıklı olması ve gerekli hususlara uygun bulunması halinde peruk olarak hazırladıklarını ifade eden Alkan, "Biz aslında çocuklara kıyafet tasarlıyoruz. Çünkü en değerli kıyafetin saç olduğunu düşünüyorum. El birliği ile bir şeyler yapmak istiyoruz ve biz kuaförler olarak saç topluyoruz. 30- 40 santim üzerinde olan sağlıklı ve gerekli şartlara uygun saçlar bize geliyor. Bu saçları biz peruk halinde işleyerek çocukların kafa yapılarına uygun şekillerde uyguluyoruz. Uygulama sırasında çocukların ten dokuları ve taleplerine göre hareket ediyoruz. Örneğin bir çocuğumuz kırmızı saçlarının olmasını hayal ediyordu. Biz de bağışlanan doğal ve sağlıklı bir saçı kırmızıya boyayarak kendisine uyguladık. Genelde çocuklarımız küçük olduklarından dolayı daha çok boyasız saçlar tercih ediyoruz. Fakat bir yandan talepleri de karşılamaya dikkat ediyoruz" diye konuştu.

'ÇEKİLİŞLE ARAÇ HEDİYE EDECEĞİM'

Yıllardır devam eden bu bağışların sonucunda çocukları daha da mutlu etmeyi arzuladığını belirten Alkan, "Çocukların genel olarak en sevdiği aracın Vosvos olduğunu düşünerek bir Vosvos satın aldım. Bağışçılarımızın desteklerini artırabilmek ve onları motive edebilmek adına lösemili çocuklarımızı ve destekçilerimizi dahil ettiğim bir çekilişle bu aracı hediye edeceğim. Sosyal medya üzerinden bizi takip ederek çekiliş sürecine dahil olabilirler" dedi.