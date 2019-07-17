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Bağlama kursiyerlerinden 15 Temmuz klibi
Bağlama kursiyerlerinden 15 Temmuz klibi
Sivas'ta Şarkışla Kalesi'nde lise öğrencileri tarafından çekilen 15 Temmuz klibi sosyal medyada ilgi odağı oldu.
17 Temmuz 2019 Çarşamba 09:59
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.