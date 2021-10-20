Bağlıca Bulvarı-Çevre Yolu Bağlantısı Trafiğe Açıldı

Büyükşehir Belediyesi, Başkent trafiğinde can güvenliğini önceleyen ve trafik yoğunluğunu azaltacak ulaşım projelerini birer birer hayata geçiriyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, son dönemde yapılan sağlamlık ve modern yol projesi tasarımına sahip ulaşım projelerinden biri olarak gösterilen Bağlıca Bulvarı-Ankara Çevre Yolu bağlantısını tamamlayarak trafiğe açtı. 3 gidiş-3 geliş şeritten oluşan bağlantı yolunu 72 milyon TL maliyetle tamamladıklarını sosyal medya hesapları üzerinden duyuran Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Kent trafiğimize nefes aldıracak projeleri bir bir hayata geçirip Ankara’mızda konforlu ve güvenli bir ulaşım ağı kuruyoruz” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehir trafiğini rahatlatacak ve kazaların önüne geçecek yeni ulaşım projelerini Başkentlilerle buluşturmaya devam ediyor.

Güvenli sürüş ve can güvenliğini önceleyen projelerden birini daha hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, Etimesgut ilçesinin trafik yoğunluğunu azaltacak Bağlıca Bulvarı-Ankara Çevre Yolu bağlantısını tamamlayarak trafiğe açtı.

Bağlantı yolunun trafiğe açıldığını sosyal medya hesapları üzerinden Başkentlilere duyuran Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Bağlıca Bulvarı ile Ankara Çevre Yolu’nu bağlayan 3 gidiş-3 geliş şeritten oluşan bağlantı yolunu 72 milyon TL maliyetle tamamlayıp kullanıma açtık. Kent trafiğimize nefes aldıracak projeleri bir bir hayata geçirip Ankara’mızda konforlu ve güvenli bir ulaşım ağı kuruyoruz” dedi.

GİDİŞ-GELİŞ TOPLAM 6 ŞERİTTEN OLUŞAN MODERN YOL PROJESİ

Yol yapım ve proje detayları açısından son dönemde yapılan sağlamlık ve modern yol projesi tasarımına sahip ve Ankara’nın en büyük çevre yoluna bağlantı sağlayan proje olarak gösterilen Bağlıca Bulvarı-Ankara Çevre Yolu, gidiş geliş toplam 6 şeritten oluşuyor.

Sincan-Etimesgut bölgesi için hayati önem taşıyan Bağlıca Bulvarı-Çevre Yolu bağlantısı, bölgenin ulaşım sıkıntısını çözerek Yapracık bölgesinin merkeze ulaşımını da kolaylaştıracak. 6 bağlantı kolu bulunan ve 8 kilometre uzunluğundaki bağlantı yolu projesinde toplam 110 bin ton asfalt imalatı gerçekleştirilirken, 8 kilometre otokorkuluk ile 15 kilometre de yol çizgisi kullanıldı.

ŞEFFAF BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI İLE KAVŞAK VE YOL MALİYETLERİ AÇIKLANIYOR

Şeffaf belediyecilik anlayışı ile yol yapım ve kavşak çalışmaları maliyetlerini vatandaşlarla paylaşmayı sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Bağlıca Bulvarı-Çevre Yolu bağlantısının yapım maliyetini de astığı afişle 72 milyon TL olarak açıkladı.

Trafiğe açılan bağlantı yolunun yapım aşamalarını yakından takip eden Başkentli sürücüler kadar bölge sakinleri ve esnaf da trafik yoğunluğunu azaltacak çalışmadan duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

-Hikmet Tabakoğlu: “Bağlıca yolunu daha önce kullandığımızda trafiğe takılıyorduk. Çalışmanın tamamlanmasının ardından şehir trafiğine takılmadan rahat bir şekilde istediğimiz yere çabuk bir şekilde ulaşabiliyoruz.”

-Muhammet Onur Çelik: “Etimesgut trafiğini rahatlatacak olan projenin tamamlanması bölge halkı olarak bizleri çok mutlu etti. Başta Mansur Başkan olarak emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.”

-Yusuf Keçe: “Bağlıca Bulvarı-Çevre Yolu bağlantısındaki çalışmaların tamamlanmasından dolayı çok mutluyum. Bölge trafiği çok rahatlayacak, istediğimiz yere daha kolay ve hızlı ulaşabileceğiz.”

-Mert Güzel: “Sabahları buraya gelmek için 20-25 dakikalık yol çekmek zorunda kalıyorduk. Trafiğin olduğu yerlerde daha da uzuyordu yolculuğumuz. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte istediğimiz yere 7-8 dakika daha erken varabiliyoruz.”

-İsmail Altınpark: “Etimesgut’ta yıllardır taksicilik yapıyorum. Bağlıca Bulvarı-Ankara Çevre Yolundaki çalışmaların tamamlanması biz taksicilerin işini çok kolaylaştırdı. İstediğimiz yerlere daha hızlı ve kolay ulaşabiliyoruz. Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum.”

-Beyhan Türkcan: “Çubuk’ta bahçemiz var. Eskiden oraya giderken çok trafik oluyordu, çalışmaların tamamlanması ile birlikte daha kolay ulaşabileceğiz.”

-Zafer Kargacı: “Bağlıca’da yıllardır esnaflık yapıyorum eskiden işime giderken yolda çok vakit kaybediyorduk artık işimize daha kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabileceğiz.”

-Ergün Topuz: “Bağlıca’nın böyle bir yola ihtiyacı vardı ve bölge halkı uzunca bir süredir bekliyordu. Yolun tamamlanması hem esnaflar olarak bizleri hem de bölge halkını çok mutlu etti.”

-Hakan Kaleli: “Bağlıca’da sabah ve akşamları çok trafik oluyordu. Bu yeni yol sayesinde insanlar istedikleri yerlere daha kolay ulaşabilecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”