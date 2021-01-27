Bağlum’da 53 m² daire satılık

Ankara, Keçiören ilçesinde bulunan 2763 Ada, 2 Parsele kayıtlı 53 m² mesken satılıktır.

Ankara, Keçiören ilçesi, Bağlum mahallesinde bulunan 2763 Ada, 2 Parsele kayıtlı 53 m² mesken satılıktır. Mesken Hisar mahallesinde bulunmaktadır. Bina, 3 Bodrum + Zemin + 3 normal Kattan oluşmakta ve asansörü mevcuttur. Her katta 4’er daire bulunmaktadır. Binada toplam 31 bağımsız bölüm vardır. Daire boş durumdadır. Dairede Kombi ve petekler yoktur. Dairenin satış fiyatı 70.000,00 TL’dir.

Taşınmazın bulunduğu adres: Hisar Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi No: 13/3 Keçiören / ANKARA

Satış Günü : 23/03/2021 günü 14:10 - 14:15 arası

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