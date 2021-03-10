Bahara hazırlıklar başladı

Kahramankazan Belediyesi baharın gelmesiyle birlikte, çiçek üretimine başladı. Belediyeye ait serada ilk etapta 50 bin adet çalı grubu ve sarmaşık dikimi yapan belediye ekipleri, 20 bin adet çiçek tohumu ekimi gerçekleştirdi.

Havaların ısınmasıyla birlikte belediyeye ait seralarda çiçek üretimine başladığını duyuran Kahramankazan Belediyesi, ilk parti olarak 50 bin adet çalı grubu ve sarmaşık dikimi, 20 bin adet mevsimlik çiçek tohumu ekimlerini gerçekleştirdi. Belediye dikim haberini, “Belediyelerin serası olmaz demeyin çünkü bizim var” diyerek duyurdu.

DIŞARIDAN ALMIYOR TASARRUF SAĞLIYOR

Kahramankazan Belediyesi geçtiğimiz yıl hizmete giren belediyeye ait serada çiçek yetiştirerek, dışarıdan çiçek ya da bitki satın almıyor, tasarruf sağlıyor. Baharın gelmesiyle birlikte serada çiçek dikimini başlayan belediye, etapta 50 bin adet çalı grubu ve sarmaşık dikimi 20 bin adet çiçek tohumu ekimi gerçekleştirdi.

ISITMASINDA TERMAL SU KULLANILIYOR

Kahramankazan Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu’nun yanında bulunan seranın bir diğer özelliği ise termal olması. Termal olma özelliği taşıyan seranın ısıtmasında ilçeden çıkan ve kapalı yüzme havuzu kompleksinin ısıtılmasında da kullanılan termal su kullanılıyor. Böylece seranın ısıtılması için ayrıca bir harcama da yapılmamış oluyor.

ON BİNLERCE BİTKİ ÜRETİLİYOR

Termal serada yetiştirilen çiçek ve bitkiler belediyeye ait park ve bahçelerde kullanılıyor. Serada ilk etapta yıllık 100 bin mevsimlik çiçek, 20 bin çok yıllık çiçek, 10 bin sarmaşık ve 15 bin de çalı grubu üretimi yapılması hedefleniyor. Böylece park ve bahçelerinde kendi serasında yetiştirdiği çiçek ve bitkileri kullanacak olan belediye, dışarıdan herhangi bir bitki ya da çiçek satın almamış oluyor. Bu doğrultuda belediye bütçesinde önemli bir tasarruf kalemi de oluşturulmuş oluyor.

Emrah Özcan/İLKSAYFA