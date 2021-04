Bahara rengârenk merhaba

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki parklarda dikimi yapılan 85 bin adet menekşe bahara merhaba dedi. Belediye ekipleri tarafından park ve bahçelere dikilen menekşeler rengârenk görüntüsüyle görenleri kendisine hayran bıraktı.

Keçiören Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından dikimi yapılan çeşitli renlerdeki menekşeler Keçiören’i rengârenk bir görünüme kavuşturdu. İlçede bulunan 519 park ve bahçede gerçekleştirilen menekşe dikme çalışmalarının yanı sıra ıhlamur, karanfil, akçaağaç, leylandi, çınar ve ladin türünden bitkiler de toprakla buluşturulmaya devam ediyor.

“KEÇİÖREN’İ DAHA YAŞANABİLİR HALE GETİRİYORUZ”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ilçedeki park, bahçe ve yeşil alanlarda her mevsime özel bitki dikiminin yapıldığını ve Keçiören’in her mevsim estetik bir görünüme sahip olduğunu belirterek, “Şehrimizdeki 519 parkımızın 27 tanesini son bir yılda inşa ettik. Kullanılamaz halde olan 200’e yakın parkımızı revize ederek vatandaşımızın hizmetine sunduk. İmar artığı olarak bilinen ve görüntü kirliliği oluşturan noktalarla birlikte orman alanı olan bölgelerimizi de yeşillendirerek estetik bir görünüme kavuşturduk. Yeni inşa ettiğimiz parklarımızı yeşil alan, çocuk oyun alanı, fitness aleti, sentetik yürüyüş ve koşu yolu, futbol sahaları, bank ve kamelyalarla donattık. Keçiören’i her mevsim daha güzel her mevsim daha yaşanabilir hale getiriyoruz.” ifadelerini kullandı.