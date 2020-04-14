Baharın gelmesiyle parklara çevre düzenlemesi yapıldı

Kızılcahamam Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, baharın gelmesiyle birlikte ilçedeki parklara çevre düzenleme, tadilat ve yenileme çalışmalarına başladı.

Ekipler, yaz aylarında özellikle ailelerin uğrak yeri olan parkları tek tek tarayarak eksiklikleri gideriyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında çocuk ve yaşlıları korumak için şerit çekerek parkları, oyun ve spor gruplarını kapatan Kızılcahamam Belediyesi, salgın sonrası için hummalı bir çalışma başlattı.

Covid-19 ile mücadele için tüm imkanları seferber ettiklerinin altını çizen Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, “Hem çocuklarımızı hem de büyüklerimizi koronavirüs tehlikesinden korumak adına parklarımıza geçici olarak şerit çektik ve hepsini dezenfekte ettik. Parklarımızı yeniliyor, oyun ve oturma gruplarının tamirini, boya ve bakımı ile birlikte peyzaj çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Koronavirüs sona erdiğinde parklarımız pırıl pırıl olsun, çocuk sesleriyle dolsun istiyoruz” dedi.