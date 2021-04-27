  • BIST 1.394
  • Altın 470,272
  • Dolar 8,1976
  • Euro 9,9067
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 17 °C
»

Baharın müjdecisi 'ağlayan gelin' fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor

Batman'ın Sason ilçesinde dağlık bölgelerde açan, halk arasında "ağlayan gelin" ve "hüzün çiçeği" olarak adlandırılan baharın müjdecisi ters laleler görsel şölen sunuyor.
Baharın müjdecisi 'ağlayan gelin' fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor

Sason ilçesinde Sultan Yaylası başta olmak üzere Helkıs ve Sıngıtur dağları ile Şillek Yaylası'nda açan ters laleler, amatör ve profesyonel fotoğraf tutkunlarından ilgi görüyor.

Doğa fotoğrafçısı Sabahattin Atalay, ters lalelerin fotoğrafını çekmek ve bu görsel şöleni görmek için nisan ayını adeta iple çektiklerini, bu yıl da ters lalelerin fotoğrafını çekmenin sevincini yaşadığını söyledi.

Yorucu bir dağ yolculuğundan sonra lalelerin yetiştiği alana geldiklerini kaydeden Atalay, "Sason ilçesi ile Yücebağ beldesi arasındaki dağlık bölgedeyiz. Bu manzarayı gördükten sonra bütün yorgunluğumuzu unuttuk." dedi.

Batman Üniversitesi Sason Meslek Yüksek Okulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Öğretim Görevlisi Esra Okudur da ters lalenin bölgede birçok alanda doğal olarak yetiştiğini, görsel bakımından güzel olan soğanlı bir bitki olduğunu aktardı.

Halk arasında bir çok isimle adlandırılan ters lalenin dağlarda bin ile 3 bin rakımda yetiştiğini ifade eden Okudur, "Ters lalenin doğadaki çiçeklenme süresi 10-15 gün arasında değişmektedir. Soğanları ile hasat etmenin yasak olduğu endemik bir bitkidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Balıkesir'de 9 mahalle karantinaya alındı; kadınlar toplu halde yufka açmış26 Nisan 2021 Pazartesi 17:16
  • Osmaniye'de sulama kanalına düşen 2 kardeş kayboldu26 Nisan 2021 Pazartesi 17:15
  • Türkiye'nin kuzeydoğusunda yarın sağanak bekleniyor26 Nisan 2021 Pazartesi 13:52
  • Ermeni çetelerinin Kars'ta yaptığı katliam unutulmuyor25 Nisan 2021 Pazar 12:50
  • Babasına yardım eden Baran, üzerine tomruk düşmesiyle öldü25 Nisan 2021 Pazar 07:19
  • İftar vakti çıkan yangını söndürüp, oruç açtılar25 Nisan 2021 Pazar 07:16
  • Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü25 Nisan 2021 Pazar 07:14
  • Ümraniye'de hafriyat kamyonundan kaçmak isteyen otomobil çukura düştü25 Nisan 2021 Pazar 07:12
  • Gaziantep'te metruk binada yangın25 Nisan 2021 Pazar 07:08
  • Freni boşalan vincin ortalığı savaş alanına çevirdiği anlar kamerada: 4 ölü, 4 yaralı25 Nisan 2021 Pazar 07:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti