Baharın müjdecisi çiğdemler ne zaman açar? Çiğdem yenir mi?

Ankara’da havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile birlikte baharın müjdecisi olarak bilinen çiğdemler erkenden açtı. Peki normalde, çiğdemler ne zaman açar? Çiğdem yenir mi? Çiğdem zehirli midir?

2019'da Ankara’da havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile birlikte baharın müjdecisi olarak bilinen çiğdemler erkenden açtı. 2020 Mart ayında kırsal yerlerde çiğdemlerin çiçek açmaya başladığı görüldü.

Peki normalde, çiğdemler ne zaman açar? Çiğdem yenir mi? Çiğdem zehirli midir?

Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile birlikte çiğdemler gün yüzüne çıktı.

Altındağ Karapürçek Mahallesinde objektiflerimize yansıyan görüntülerde baharın müjdecisi olarak bilinen çiğdemler böyle görüntülendi.

Genelde Mart ve Nisan aylarında açması ile bilinen çiğdemler görenleri şaşkına çevirdi. Çiğdem çiçeği kökündeki yumrunun soyularak yenilmesi ile biliniyor. Anadolu’da birçok ilde ise bahar aylarında çiğdem toplama geleneği sürdürülüyor.

GÖRENLER ŞAŞTI KALDI

Başkent’te havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile birlikte baharın müjdecisi çiğdemler gün yüzüne çıktı. Altındağ Karapürçek Mahallesi’nde bulunan kırlarda objektiflerimize yansıyan çiğdemler görenleri şaşkına çevirdi. Son günlerde güneşin kendini göstermesini fırsat bilen gün yüzüne çıkan çiğdemler, genelde Mart ve Nisan ayında açması ile biliniyor.

ŞAŞKINLIK İÇİNDE TOPLADILAR

Çiğdemleri gören vatandaşlar şaşkınlık içinde çiğdemleri topladı. Çiğdemlerin Şubat ayı içerisinde çıkmasına şaşıran vatandaşlar, “Bu mevsimde çiğdem açması normal değil. Yol kenarlarındaki tarlalarda görünce çok şaşırdık. İlk başta başka bir şey sandık. Daha sonra yanına kadar gidince çiğdem olduğunu anladık. Normalde cemre toprağa düştüğünde çiğdemler açar” dedi.

YUMRUSU YENİYOR

Bazı vatandaşlar ise çiğdemin erken açmasının sevindirici olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı, “Çiğdem çok faydalı bir çiçek. Kökü ile birlikte toplanarak, kökündeki yumru biçimindeki soğanı soyularak yenilebiliyor. İdrar tutukluğunu giderir, söktürür. Kabızlığı giderir. Balgam söktürür. Bütün iç ağrılarına faydası vardır. Bizler bunları büyüklerimizden öğrendik. Her baharda kırlara çiğdem toplamaya giderdik. Yumrusu çok lezzetli ve tatlıdır” diye konuştu.

UZMANLAR UYARIYOR

Uzmanlar ise çiğdemin genel olarak zehirli alkaloitler taşıyan bir bitki olduğunu hatırlatarak, “Kesinlikle tavsiye edilen miktardan fazla kullanılmamalıdır. Çiğdem zambakgiller familyasından; türlü renklerde çiçekler açan zehirli bir kır bitkisidir. Tavsiye edilen dozdan fazla kullanılmamalıdır. Çiğdemin fazlası zehir etkisi gösterir. Çiğdem tohumu ve yumrusundan hazırlanan preparatlar uzun zamandan beri damla hastalığına karşı kullanılmaktadır. Bu yüzden hekim tavsiyesi ile tüketilmelidir” diye uyarıyor.

Emrah Özcan