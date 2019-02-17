  • BIST 105.972
  • Altın 327,202
  • Dolar 6,0998
  • Euro 6,9443
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 13 °C
»

Baharın müjdecisi çiğdemler ne zaman açar? Çiğdem yenir mi?

Ankara’da havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile birlikte baharın müjdecisi olarak bilinen çiğdemler erkenden açtı. Peki normalde, çiğdemler ne zaman açar? Çiğdem yenir mi? Çiğdem zehirli midir?
Baharın müjdecisi çiğdemler ne zaman açar? Çiğdem yenir mi?

51a852b7-7e2f-43be-bd22-fd78c96c519d-(1).jpg2019'da Ankara’da havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile birlikte baharın müjdecisi olarak bilinen çiğdemler erkenden açtı. 2020 Mart ayında kırsal yerlerde çiğdemlerin çiçek açmaya başladığı görüldü. 

Peki normalde, çiğdemler ne zaman açar? Çiğdem yenir mi? Çiğdem zehirli midir?

Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile birlikte çiğdemler gün yüzüne çıktı.

Altındağ Karapürçek Mahallesinde objektiflerimize yansıyan görüntülerde baharın müjdecisi olarak bilinen çiğdemler böyle görüntülendi.

Genelde Mart ve Nisan aylarında açması ile bilinen çiğdemler görenleri şaşkına çevirdi. Çiğdem çiçeği kökündeki yumrunun soyularak yenilmesi ile biliniyor. Anadolu’da birçok ilde ise bahar aylarında çiğdem toplama geleneği sürdürülüyor.

GÖRENLER ŞAŞTI KALDI

Başkent’te havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile birlikte baharın müjdecisi çiğdemler gün yüzüne çıktı. Altındağ Karapürçek Mahallesi’nde bulunan kırlarda objektiflerimize yansıyan çiğdemler görenleri şaşkına çevirdi. Son günlerde güneşin kendini göstermesini fırsat bilen gün yüzüne çıkan çiğdemler, genelde Mart ve Nisan ayında açması ile biliniyor.

ŞAŞKINLIK İÇİNDE TOPLADILAR

Çiğdemleri gören vatandaşlar şaşkınlık içinde çiğdemleri topladı. Çiğdemlerin Şubat ayı içerisinde çıkmasına şaşıran vatandaşlar, “Bu mevsimde çiğdem açması normal değil. Yol kenarlarındaki tarlalarda görünce çok şaşırdık. İlk başta başka bir şey sandık. Daha sonra yanına kadar gidince çiğdem olduğunu anladık. Normalde cemre toprağa düştüğünde çiğdemler açar” dedi.

884463dd-2d34-4153-a6bd-da23bc3a99ea.jpgYUMRUSU YENİYOR

Bazı vatandaşlar ise çiğdemin erken açmasının sevindirici olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı, “Çiğdem çok faydalı bir çiçek. Kökü ile birlikte toplanarak, kökündeki yumru biçimindeki soğanı soyularak yenilebiliyor. İdrar tutukluğunu giderir, söktürür. Kabızlığı giderir. Balgam söktürür. Bütün iç ağrılarına faydası vardır. Bizler bunları büyüklerimizden öğrendik. Her baharda kırlara çiğdem toplamaya giderdik. Yumrusu çok lezzetli ve tatlıdır” diye konuştu.

UZMANLAR UYARIYOR

Uzmanlar ise çiğdemin genel olarak zehirli alkaloitler taşıyan bir bitki olduğunu hatırlatarak, “Kesinlikle tavsiye edilen miktardan fazla kullanılmamalıdır. Çiğdem zambakgiller familyasından; türlü renklerde çiçekler açan zehirli bir kır bitkisidir. Tavsiye edilen dozdan fazla kullanılmamalıdır. Çiğdemin fazlası zehir etkisi gösterir. Çiğdem tohumu ve yumrusundan hazırlanan preparatlar uzun zamandan beri damla hastalığına karşı kullanılmaktadır. Bu yüzden hekim tavsiyesi ile tüketilmelidir” diye uyarıyor.

ccc-011.jpg

 

Emrah Özcan

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kitap fuarına yoğun ilgi09 Mart 2020 Pazartesi 01:38
  • Sosyal medya ve algı09 Mart 2020 Pazartesi 00:36
  • İnsanlık Ölmesin Diye Savaşıp Ölmeye Hazır Bir Millet Var09 Mart 2020 Pazartesi 00:07
  • İzmir'de Görülmesi Gereken 10 yer...08 Mart 2020 Pazar 14:35
  • İstanbul Nevşehir arası kaç km? İstanbul Nevşehir arası kaç saat? İstanbul'dan Nevşehir'e nasıl gidilir?  08 Mart 2020 Pazar 13:00
  • Dönüşümü birlikte yapabiliriz07 Mart 2020 Cumartesi 04:10
  • Başkent’te yağışlar bir önceki yıla göre yüzde 50 artı07 Mart 2020 Cumartesi 03:10
  • Koronaya bir tedbir daha07 Mart 2020 Cumartesi 02:10
  • Zımpara dahi kullanılmadı, yapımı 7 yıl sürdü07 Mart 2020 Cumartesi 01:10
  • Kesret ve Tevhid07 Mart 2020 Cumartesi 00:40
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti