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Baharın müjdecisi gün yüzüne çıktı

Başkent’te havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile birlikte baharın müjdecisi çiğdemler gün yüzüne çıktı. Mamak Hüseyingazi Dağı’nda bulunan kırlarda objektiflerimize yansıyan kareler görenleri şaşkına çevirdi. 
Baharın müjdecisi gün yüzüne çıktı

Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile birlikte güneşi gören çiğdemler yalancı bahara aldanarak erken açtı. Mamak Hüseyingazi Dağı’nda objektiflerimize yansıyan karelerde, çiğdemlerin yerdeki kar erimeden ve ilkbahar gelmeden açtığı görüldü. Genelde Mart sonu ve Nisan başlarında açmaya başlayan çiğdemleri gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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YALANCI BAHARDAN ETKİLENİYORLAR
Son günlerde güneşin kendini göstermesini fırsat bilen ve gün yüzüne çıkan çiğdemler, genelde Mart ve Nisan ayında açması ile biliniyor. Mamak’ın Hüseyingazi semtinde bulunan ve aynı adı taşıyan dağında, yüksek rakım olmasına rağmen çiçek açan sarı çiğdemler yalancı bahardan etkilendi. Çiğdemleri gören vatandaşlar şaşkınlık içinde çiğdemleri topladı. 

1614497478748.jpegŞAŞKINLIKLARINI GİZLEYEMEDİLER
Çiğdemlerin Şubat ayı içerisinde çıkmasına şaşıran vatandaşlar, yerlerde daha karların erimediğine işaret ederek, “Karların arasından güneşi gören çiğdemler çiçek açmış. Gördüğümüzde gözlerimize inanamadık. Bizler ilkbahar aylarında kırlara çiğdem toplamaya çıkarız. Çiğdem çok faydalı bir çiçek.“

YEMEK İÇİN TOPLANIYOR
“Kökü ile birlikte toplanarak, kökündeki yumru biçimindeki soğanı soyularak yenilebiliyor. İdrar tutukluğunu giderir, söktürür. Kabızlığı giderir. Balgam söktürür. Bütün iç ağrılarına faydası vardır. Bizler bunları büyüklerimizden öğrendik. Yumrusu çok lezzetli ve tatlıdır.”

FAZLA TÜKETİME DİKKAT
Uzmanlar ise çiğdemin genel olarak zehirli alkaloitler taşıyan bir bitki olduğunu hatırlatarak, “Kesinlikle tavsiye edilen miktardan fazla kullanılmamalıdır. Çiğdem zambakgiller familyasından; türlü renklerde çiçekler açan zehirli bir kır bitkisidir. Tavsiye edilen dozdan fazla kullanılmamalıdır. Çiğdemin fazlası zehir etkisi gösterir. Çiğdem tohumu ve yumrusundan hazırlanan preparatlar uzun zamandan beri damla hastalığına karşı kullanılmaktadır. Bu yüzden hekim tavsiyesi ile tüketilmelidir” diye uyarıyor.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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