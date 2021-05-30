Baharın tüm güzelliklerini sergileyen Kastamonu yaylaları ziyaretçilerini bekliyor

Çivi kullanılmadan yapılan kütük evleri, rengarenk çiçekleri ve buz gibi su akan olukları ile Araç ilçesindeki yaylalar, ziyaretçilerine adeta görsel şölen sunuyor.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde baharın tüm güzelliklerini barındıran yaylalar, ziyaretçilerini bekliyor.

Araç ilçesinde çivi kullanılmadan yapılan kütük evleri, rengarenk çiçekleri ve buz gibi su akan olukları ile yaylalar, ziyaretçilerine adeta görsel şölen sunuyor.

Araç Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya, AA muhabirine, ilçenin çok köklü bir geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok kente çok yakın mesafede bulunduklarına dikkati çeken Sarıkaya, "Araç'ın bir adı da 'Yeşil Araç'tır. Bu özelliği ile bölgede ön plana çıkar. Yaylalar, doğal güzellikleri, yeşilin tüm tonlarını taşıyan renkleri ile gezilmesi, görülmesi gereken yerlerden biri. Bu güzellikleri görmek için insanlar bölgemize geliyor." dedi.

Yaylaların yüzyıllar öncesine dayanan geçmişinin olduğunu belirten Sarıkaya, "Yüzyıllar öncesine dayanan hayvancılığın merkezi olan yaylalarımız var. Yaylalar, kamp ve karavan turizmine çok uygun özelliğe sahip. Her yıl Hacı Bekir festivallerini yapıyorduk ama iki yıldır pandemi nedeniyle yapamadık." diye konuştu.

Sarıkaya, ilçenin farklı bölgelerinde 23 yayla bulunduğunu, bir bölümünün bakirliğini kaybettiğini ama Gölcük, Fındıklı ve Eğriceova yaylalarının bakirliğini koruduğunu ifade etti.

Sarıkaya, şunları kaydetti:

"Yayla evlerimiz çok özel bir mimariye sahip. Ahşaptan yapılıyor. Altında ahırı, üstünde bir ocağı ve odası bulunuyor. Soğukluk denilen bölgede de eskiden buzdolabı olmadığı için süt ve yoğurt muhafaza ediliyordu. Haftadan haftaya ilçeye pazara getiriliyor ve satılıyordu. Burada gerçek bir yayla kültürü hakimdi."

"Yaylamızda baharın renk cümbüşü, çok güzel çiçekler olur"

Başköy Köyü Muhtarı Bayram Armutçu da Gölcük Yaylası'nda 5 yıldır hayvancılık yaptığını belirterek, "150 civarında büyükbaş hayvanımız var, yetiştiriyoruz onları. Burası Araç'ın en güzel yaylası. Buraya İstanbul, Ankara, Kastamonu'dan piknik yapmaya, fotoğraf çekmeye, kalmaya, gezmeye geliyorlar. Yaylamızda baharın renk cümbüşü, çok güzel çiçekler olur. Doğası, renkleri çok güzeldir." ifadelerini kullandı.

Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş de Araç ilçesinin yaylaları ile tanındığını dile getirerek, "Gölcük Yaylası, Araç'ın en güzel ve en büyük yaylarından biri. Burada 30 civarında yayla evi var ama artık yayla kültürü azaldığı için boş ve yıpranmış durumda. Şu anda sadece bir aile kalıyor." dedi.

Yaylada 10'dan fazla endemik çiçek ve bitki türünün bulunduğunu söyleyen Keleş, "Bugün sümbüllerle mora boyanan yaylamız, 15 gün sonra düğün çiçekleri ile sapsarı olacak. Yazın sıcaktan bunalan insanların serinleyeceği, dinleneceği bir yer. Buranın otantik yapısı çok önemli. Ağaçtan yapılan çivisiz kütük evleri var. Bunların tekrar canlandırılması çok önemli." diye konuştu.