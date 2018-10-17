Bahattin Karakoç, Abdurrahim Karakoç, Sezai Karakoç akraba mı? İşte Karakoç kardeşler

Bahattin Karakoç kimdir? Asıl ismi Bahaettin Karakoç olan şair, Abdurrahim Karakoç’la akraba mı? Vefat eden Sezai Karakoç’un nesi olur? İşte Karakoç kardeşlerle ilgili önemli bilgiler:

Bahattin Karakoç kimdir ? Asıl ismi Bahaettin Karakoç olan şair, Abdurrahim Karakoç ’la akraba mı? Vefat eden Sezai Karakoç ’un nesi olur?

İşte Karakoç kardeşlerle ilgili bilgiler:

Vefat eden Bahattin Karakoç’un asıl adı Bahaettin Karakoç’tur. Şair ve yazardır. Şair Karakoç kardeşlerden biridir.

Yine ünlü bir şair ve yazar olan, bir süre MHP ve Büyük Birlik Partisi’nde siyaset de yapmış olan rahmetli Abdurrahim Karakoç’un kardeşidir. Karakoç, Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının ardından siyaseti bırakmıştır.

Bahaettin Karakoç ile Abdurrahim Karakoç’un diğer kardeşleri Ertuğrul Karakoç da şair ve yazardır. Abdurrahim Karakoç gibi O da vefat etmiştir.

Bu üç Karakoç kardeşlerin, 16 Kasım günü vefat eden Sezai Karakoç’la akrabalığı hep merak edilmiştir.

Abdurrahim Karakoç’un en ünlü şiirlerinden biri, çok sonra şarkı haline getirilmiş olan ve böylelikle bugün hale hafızalarda bulunan Mihriban’dır.

Karakoç’un “Hak Yol İslâm Yazacağız “ adlı şiiri de büyük yankı uyandırmış, bugün halen hafızalardaki yerini korumaktadır.

Karakoç kardeşler ne zaman gündeme gelse, ünlü mütefekkir Sezai Karakoç’la akrabalıkları sorgulanır. Ertuğrul, Bahaettin ve Abdurrahim Karakoç kardeşlerin Sezai Karakoç’la akrabalığı bulunmamaktadır.

Karakoç kardeşler Kahramanmaraş, Elbistan’lıdır.

Sezai Karakoç ise 1933 Diyarbakır Ergani doğumludur.



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