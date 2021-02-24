Bahçede sarımsak üretimi nasıl yapılır? Sarımsak ekim zamanı nedir?

Faydaları saymakla bitmeyen sarımsak nerelerde yetişir, ne zaman ekilir, bakımı ve hasadı nasıl yapılır? Bahçede sarımsak üretimi olur mu? Hobi amaçlı sarımsak yetiştiriciliğini ve sarıksak ekim zamanını sizler için derledik…

Mucizevi besin olarak ün yapan Sarımsak her derde deva… Hipertansiyondan, depresyona, pıhtılaşmadan kansere, zararlı bakteri ve virüsten kalp ve damar hastalıklarına kadar pekçok alanda tedavi amaçlı kullanılan sarımsağın faydaları saymakla bitmiyor. Peki sarımsak nerelerde yetişir , ne zaman ekilir , bakımı ve sarımsak hasadı nasıl yapılır? Bahçede sarımsak üretimi olur mu? Hobi amaçlı sarımsak yetiştiriciliğini ve sarımsak ekim zamanı nı sizler için derledik…

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzeti Sarımsak, Türkiye’nin her yerinde, bütün iklimlerinde rahatlıkla yetişebiliyor. Sarımsağın ekim zamanı ise bütün bölgelerde ortalama aynı tarihe denk geliyor.

Toprak İsteği ve Gübreleme: Sarımsak, tınlı ve kumlu topraklardan hoşlanıyor. Fazla ağır, killi ve su tutan topraklarda, başlar yeterli gelişmiyor. Buna karşılık, çok kuru topraklarda, başlar küçük ve cılız kalıyor. Sarımsak, yetiştirme sezonunda yapılan organik gübrelemeden hoşlanmıyor. Ancak yüzde 5 organik madde içeren kumlu tınlı topraklarda iyi gelişiyor. Fazla nemi sevmiyor.

SARIMSAK NE ZAMAN EKİLİR?

Gelelim sarımsak ekim zamanı na: Sarımsağın sonbahar ekimi 1 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında yapılırken; bahar ekimi ise 25 Şubat-10 Nisan tarihleri arasında daha uygun oluyor. Bu tarihlerin dışında yapılan ekim verimi düşürüyor. Sarımsak ekim işi insan gücü kullanarak el yordamı ile yapılırken, makineler vasıtasıyla da olabiliyor. El yordamıyla yapılan ekimlerde daha fazla verim elde edildiği bilinmekte. Çünkü makineyle yapılan ekimlerde sarımsağın kök kısmının yukarı gelmesi yani yere gelmemesi ve tohumların derinlere düşmesi söz konusu olabiliyor. Oysa el yordamıyla yapılan ekimlerde istenilen ölçüleri tutturmak ve sarımsak aralığını ayarlamak daha kolay oluyor. Sarımsak ekiminde dişlerin sürülmüş, yumuşak ve kabarık toprağa 10-15 CM aralık ve derinlikte köklerin aşağı, sivri kısmın ise yukarı gelecek şekilde ekilmesi uygun görülüyor.

SARIMSAK HASADI NE ZAMAN YAPILIR?

Sarımsak ekiminde tohum kalitesi çok önemli. Sarımsak dişleri ne çok küçük ne de çok büyük olmalı. 1 dönüm araziye yaklaşık 60-70 kg. sarımsak tohumu ekmek gerekiyor. Sarımsağın bakımı da son derece kolay. Yağışlar ve toprağın yapısı önemli olmakla birlikte toprak tamamen kuruduğunda sulamak ve yabancı otları ayıklamak yeterli oluyor. Hasat yapraklar kurumaya başlayınca yani Haziran ayının sonunda yapılıyor. Elde edile hasat ise dönüm başına yaklaşık 1.200 kg. civarında oluyor. Tabii bu yaş sarımsak. Kuruyunca yüzde 30 civarında fire veriyor.



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