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Bahçedeki köpekten korkan kurye, ağaca çıktı 

Bahçedeki köpekten korkan kurye, ağaca çıktı 
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bir eve paket bırakan kurye, bahçedeki köpekten korkup ağaca tırmandı. Dakikalarca ağaçta bekleyen kurye, köpeğin gitmesinin ardından ağaçtan indi.

Akyazı Yunus Emre Mahallesi’nde bir eve kargo getiren kurye, evin kapısına yaklaştığı sırada köpeğin havlamasını duyunca paketi atıp geri gitmeye başladı. Bu sırada köpeğin kendisine doğru geldiğini fark eden kurye, hemen bahçedeki ağaca tırmandı. Dakikalarca havlayan köpek daha sonra bahçenin dışına çıkarak uzaklaşınca kurye çıktığı ağaçtan inerek aracına binerek uzaklaştı. Yaşanan bu anlar ise evin güvenlik kamerasına yansıdı.

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