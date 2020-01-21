Bahçeleriçi Mahallesi'nin örnek muhtarı: Ayşegül Tektaş

Mamak Bahçeleriçi Muhtarı Ayşegül Tektaş, muhtarlıkta topladığı kıyafetleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak örnek bir çalışmaya imza atıyor. Muhtar Tektaş, “Sizin fazlanız birisinin ihtiyacı olabilir” diyerek herkesi projeye katkı sunmaya davet ediyor.

Mamak Bahçeleriçi Mahallesi Muhtarı Ayşegül Tektaş, vatandaşlardan topladığı kullanılmayan kıyafetleri ve çeşitli ikinci el eşyaları ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak farkındalık oluşturan örnek bir çalışmaya imza atıyor.

“İNSANLARA NASIL YARDIMCI OLABİLİRİM?” DEDİ VE…

Ayşegül Tektaş, muhtarlık binasında topladığı kullanılabilir durumdaki kıyafetleri ve eşyaları ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor. 5 aydır ihtiyaç sahibi vatandaşlara topladığı kıyafetleri ulaştırdığını belirten Muhtar Tektaş, “Muhtar olmadan önce bir giyim mağazam vardı, muhtar olduktan sonra kapattım.

Göreve geldiğim günden bu yana ne yapabilirim, insanlara nasıl yardımcı olabilirim diye düşünürken, bu fikir aklıma geldi ve uygulamaya geçirmek istedim. Eski mağazacı olmam da bana kolaylık sağladı. Sağ olsunlar vatandaşlarımız projeme büyük ilgi gösteriyor. Kullanılabilir durumda olan eşyalar sürekli geliyor. Ben beden beden ayırarak bu eşyaları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyorum” dedi.

HERKES İHTİYACI KADAR ALIYOR

İhtiyaç sahibi vatandaşların kıyafet seçerken rencide olmaması için yanlarında durmadığını anlatan Muhtar Tektaş, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız, muhtarlık binamıza gelerek istedikleri kıyafetleri hazırladığımız dolabımızdan seçip alıyor. Herkes ihtiyacı ölçüsünde ve bedenine göre alıyor. Benden yardım isterlerse ben de yardım ediyorum, yoksa rencide olmasınlar diye karışmıyorum. Bu, karşılıklı bir saygı ve güven içerisinde böyle devam ediyor" diye konuştu.

SİZİN FAZLANIZ BİRİSİNİN İHTİYACI OLABİLİR

Kısa süre önce başlattığı projeye mahalle halkının büyük katkı sunduğunu kaydeden Muhtar Tektaş, şunları söyledi: “Çok şükür projemize vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Giyilebilir durumda çuval çuval kıyafet getirenler oluyor. Projeyle pek çok ihtiyaç sahibine ulaştık, ulaşmaya da devam ediyoruz. Herkes kısmetini bir şekilde kapıyor. Biz aracı oluyoruz. Her gün çok sayıda kişi gelip ihtiyacını buradan alıyor. Projeye destek ne kadar büyürse o kadar ihtiyaç sahibinin güzü gülecektir. Şunu unutmamak gerekiyor; sizin elinizdeki fazlanız, başka birinin ihtiyacıdır. Yatağın altında sakladığınız, dolabınızda sakladığınız, belki bir gün giyerim dediğiniz kıyafetler bir başkasının giyeceğidir.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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