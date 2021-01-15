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Bahçelerinden 2 bin yıllık tarihi eser çıkan site sakinleri: Çok mutlu olduk

Bursa'da, sitelerinde yapılan çevre düzenlenme çalışmalarını evinin balkonundan izleyen Erdoğan Tunaboylu, iş makinesinin topraktan bir taş çıkardığını gördü.
Bahçelerinden 2 bin yıllık tarihi eser çıkan site sakinleri: Çok mutlu olduk

Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Kurtuluş Mahallesi 9. Sokak Nazlı Yapı Kooperatifi’nde oturan Erdoğan Tunaboylu, evinin balkonundan, sokaktaki apartman inşaatının çevre düzenlemesini izlediği sırada iş makinesinin bir taş çıkardığını gördü. İnşaatın olduğu alana giden Tunaboylu, çamurla kaplı taşı inceledi. Daha sonra kadırıma taşıdığı taşı suyla yıkadı. Tunaboylu, taşın üzerinde tarihi eser olabileceğini düşündüğü kabartma yazıları fark ederek, durumu polis ekiplerine haber verdi.

Adrese giden polis, taşı görünce konuyu Nilüfer Belediyesi Kültür Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Yapılan ilk incelemede taşın Erken Roma Dönemi’ne ait mezar steli olduğunu değerlendirildi. 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen mezar steli, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekiplerince korumaya alındı. Taşın, incelenmek üzere arkeoloji müzesine götürüleceği öğrenildi.

'25 YILLIK  ZULMÜN ALTINDAN 2 BİN YILLIK TARİH ÇIKTI'

Site sakinlerinden Nadiye Yılmaz, “Bizim kooperatifimiz 25 yıllık, bitmek bilmeyen bir kooperatif. Ben bu durumu şöyle adlandırıyorum; 25 yıllık zulmün altından 2 bin yıllık bir eser çıktı. Biz burada 109 aileyiz, eserin çıkmasına çok sevindik aynı zamanda endişeliyiz de. Bu eserin devam eden inşaatlarımızı durdurma ihtimali var. Gerçekten çok sevindik, bunu bulan arkadaşımız da çok sevindi. 2 bin yıllık bir tarihin su üstüne çıkması ve bunun bizim bahçemizde bulunması bizi çok mutlu etti. Bunun devamı da olabilir. Evet sevindik ama endişemiz de var. Bunlarla ilgili yetkililerden en kısa sürede bir açıklama istiyoruz. Bu kazının altından tarihin devamı olacak mı, neler yapılacak bilgi istiyoruz” dedi.

'ÇOK MUTLU OLDUK'

Aydın Tunaboylu ise, “Kooperatif adına çok mutlu olduk. Benim akrabam buldu, bana haber verdi. Başı üçgen şeklindeydi, yıkadığımız da eski bir eser olduğunu fark ettik. Daha sonra yetkililere haber verdik. 2 bin yıllık olduğunu sonradan öğrendik. Çok mutlu olduk, böyle bir eserin Nazlı Kooperatifi’nin bahçesinde bulunmasından sevinç duyduk” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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