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Bahçeli, 16 il başkanıyla bir araya geldi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin 16 il başkanı ile bir araya geldiği toplantıda, 23 Haziran'daki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimleri ile ilgili yapılacak çalışmalar ele alındı.
Bahçeli, 16 il başkanıyla bir araya geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimi için stratejisini 'Hemşehri Hareketi' olarak belirleyen MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin Siirt, Bitlis, Van, Diyarbakır, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Çorum, Muş, Kayseri, Konya, Çankırı, Elazığ, Yozgat, Bingöl ve Batman il başkanları ile parti genel merkezinde bir araya geldi. Toplantıda Bahçeli, İstanbul Seçimi'nde yapılacak çalışmalar ile ilgili talimat verdi, istişarede bulundu. Toplantının ardından Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yazılı açıklama yaptı.

Yalçın, Genel Başkan Bahçeli'nin İstanbul seçimlerine yönelik ikinci kez il başkanları ile bir araya geldiğini söyledi. Bir hafta sonra üçüncü toplantının gerçekleşeceğini söyleyen Yalçın, "Bu arada partimizin İstanbul'da bütün halk kesimleri, sivil topum kuruluşları, dernekler, işçi, esnaf ve vatandaşlarla doğrudan temas hâlindeki yoğun propaganda çalışmaları da büyük bir titizlik ve ciddiyetle devam ettirilmektedir" dedi.

Genel Başkan Bahçeli'nin talimatları gereği il başkanlarının yanı sıra, Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Milletvekilleri, Belediye Başkanları ve Belediye Meclis Üyelerinin İstanbul Seçimi için seferber edilerek 'Hemşehri Hareketi' bünyesinde görevlendirildiğini kaydeden Yalçın, "Hemşehri Harekâtı’nın, İstanbul'da hemşehri kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu sinerjiyi bir kucaklaşma ve kaynaşma seferberliğine dönüştürme çabaları, ilhamını köklü ve zengin kültürümüzden almaktadır" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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