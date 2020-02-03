Bahçeli: Astana, Soçi'nin anlamı kalmadı

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Astana, Soçi ve Cenevre süreçlerinin anlam ve inandırıcılığı artık kalmamıştır. Rusya bir yanda masalarda uzlaşma pozları verirken, diğer yanda Suriye rejimini kışkırtmış, askeri operasyonlara teşvik etmiştir.