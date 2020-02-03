  • BIST 119.243
  • Altın 303,386
  • Dolar 5,9811
  • Euro 6,6174
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 8 °C
»

Bahçeli: Astana, Soçi'nin anlamı kalmadı

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Astana, Soçi ve Cenevre süreçlerinin anlam ve inandırıcılığı artık kalmamıştır. Rusya bir yanda masalarda uzlaşma pozları verirken, diğer yanda Suriye rejimini kışkırtmış, askeri operasyonlara teşvik etmiştir.
Bahçeli: Astana, Soçi'nin anlamı kalmadı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İdlib'deki saldırılara ilişkin açıklamada bulundu.

Bahçeli, yaptığı açıklamada, "TSK'nın gözlem noktalarının güvenliği temin edilmeli, Esed saldırısından dolayı pişman edilmelidir." dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Siyasi ve diplomatik girişimlerimizin yanı sıra askeri caydırıcılığımız da sonuna kadar kullanılarak İdlib ve çevresi Türkiye düşmanlarına zindan edilmelidir. İdlib mutabakatını bozan veya ihlal eden tarafın Türkiye olmadığı meydandadır." ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Depremde ortaya çıkan ışık patlamasının sırrı belli oldu03 Şubat 2020 Pazartesi 16:31
  • Bekçiler ne kadar maaş alıyor? EGM'den bekçi maaşlarına ilişkin açıklama03 Şubat 2020 Pazartesi 16:29
  • Balkanlar'dan soğuk ve yağışlı hava geliyor03 Şubat 2020 Pazartesi 16:24
  • Türkiye'den Rusya'ya jet 'İdlib' cevabı03 Şubat 2020 Pazartesi 16:17
  • Sağlık Bakanı duyurdu: Ay sonuna kadar tüm uçuşlar durduruldu03 Şubat 2020 Pazartesi 15:52
  • Bahçeli: Esad rejimi yıkılmalı03 Şubat 2020 Pazartesi 14:41
  • MSB, İdlib’deki hain saldırıda şehit sayısının 6’ya yükseldiğini duyurdu03 Şubat 2020 Pazartesi 14:08
  • Akar ve TSK'nin komuta kademesi Suriye sınırında03 Şubat 2020 Pazartesi 14:07
  • Saldırı sonrasında son dakika karar alındı03 Şubat 2020 Pazartesi 14:06
  • 151 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınına göç etti03 Şubat 2020 Pazartesi 12:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti