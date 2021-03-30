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Bahçeli: Büyük dava adamı rolüne bürünenlerin ne kadar küçüldüğünü gördük

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Lafa geldi mi büyük dava adamı rolüne bürünenlerin, süreç içinde ne kadar küçüldüğünü üzülerek gördük ve yaşadık. Çok şükür ayrık otlarından arına arına kabuğun içinde saklı duran özü çıkardık." dedi.
Bahçeli: Büyük dava adamı rolüne bürünenlerin ne kadar küçüldüğünü gördük

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "Lafa geldi mi, büyük dava adamı rolüne bürünenlerin, süreç içinde ne kadar küçüldüğünü, ne kadar bayağılaştığını, başkalarının dolduruşuna gelerek nasıl kişiliklerini kaybettiklerini üzülerek gördük ve yaşadık. Bunların, Milliyetçi Hareket Partisi'ne karşı yapılan karanlık operasyonlarda figüranlığa nasıl da teşne olduklarını ibretle seyrettik. Çok şükür ayrık otlarından arına arına kabuğun içinde saklı duran özü çıkardık. Her dem yeniden doğarak, her gün bir başka açarak, tuzakları bozarak, iftiraları yenerek, kumpas duvarlarını berheva ederek kutlu davamızı onun bunun doymaz kursağına bırakmadık, onun bunun melun emeline peşkeş çekmedik, çektirmedik." açıklamasında bulundu.

Bahçeli, şöyle devam etti:

"Stratejik hedeflerimizin ilki, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne, daha yerinde bir ifadeyle, Türk Tipi Başkanlık Modeline sahip çıkmak, ilke, kural ve kurumlarıyla yaşamasına, daha doğrusu kökleşmesine hizmet etmektir. Sivil, geniş katılımlı, herkesi kapsayan, yeni yönetim sisteminin ruhuna ve dokusuna müzahir bir anayasa hazırlığı ikinci stratejik hedefimizdir."

Kaynak: Haber Kaynağı
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