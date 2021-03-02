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Bahçeli: Cumhur İttifakı milli ve demokratik bir hüviyete sahiptir

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Cumhur İttifakı millet ne diyorsa ona kulak veren, millet ne istiyorsa onu önceliğine alan, milletin ruh köküne tamamıyla muvafık siyaset yapan milli ve demokratik bir hüviyete sahiptir." dedi.
Bahçeli: Cumhur İttifakı milli ve demokratik bir hüviyete sahiptir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grup toplantısında konuştu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, burada yaptığı konuşmada, şunları kaydett:

"Millet iradesine cephe alan dayatmacı ve icazetli siyasetçilerin karşımıza geçip demokrat pozları vermesi su katılmamış ikiyüzlülüktür. Cumhur İttifakı millet ne diyorsa ona kulak veren, millet ne istiyorsa onu önceliğine alan, milletin ruh köküne tamamıyla muvafık siyaset yapan milli ve demokratik bir hüviyete sahiptir. Bizi, diğerlerinden ayıran müessir ve mümeyyiz fark da budur."

Bahçeli, "Gündüz şapkalı gece külahlı; sözde demokrat özde despot olanların ne yaptığını, neyi amaçladığını, hangi kirli ilişkilere savrulduklarını hem görüyor, hem de onlara sandığın kaç bucak olduğunu göstermek için gün sayıyoruz. Erken seçim tartışmalarının sıcak gündemde tutulması maksadıyla sipariş açıklamalar yapan gafillerin, 2023 yılının Haziran ayını beklemek durumunda olduklarını bir kez daha hatırlatmayı lüzumlu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli, "Bölücü terör örgütü PKK’nın keşif kolu ve gözetleme kulesi olan HDP’yle yasak bir ittifak şemsiyesi altında toplananlar, bunun adına da gerçek anlamından koparılmış demokratik güç birliği diyenler, içine düştükleri zilletin bedelini er ya da geç ödeyeceklerdir." diye konuştu.

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