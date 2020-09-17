  • BIST 1.106
  • Altın 471,363
  • Dolar 7,5207
  • Euro 8,8679
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 23 °C
SON DAKİKA2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu açıklandı
»

Bahçeli 'İhanet oluşum' deyip topa tuttu: Derhal kapatılmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'İhanet oluşum' diye tarif ettiği Türk Tabipler Birliği hakkında sert açıklamalar yaptı.
Bahçeli 'İhanet oluşum' deyip topa tuttu: Derhal kapatılmalı

MHP Genel Başkanı Bahçeli sosyal medya hesabından Türk Tabipler Birliğine tepki gösterdi. Bahçeli, yaptığı açıklamada, “Ülkemizin yeni tip korona virüs salgınıyla mücadelesini kösteklemek isteyen, vatandaşlarımızla birlikte sağlık çalışanlarımızı telaş ve paniğe sürüklemek amacı taşıyan kötü niyetli bir kampanya devamlı mesafe almaktadır. Bunu görüyoruz, karanlık emel sahiplerini biliyoruz. Türk Tabipler Birliği isimli ihanet oluşumu sözde artan vakalara, hayatını kaybeden insanlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza dikkat çekmek maksadıyla tüm sağlık kurumlarında siyah kurdele takacakmış! Bu teşebbüs zehirli ve zillet bir komplodur. Siyah kurdele takınca ne olacak.

KOVİD-19 hastalığından tedavi gören insanlarımıza ne diyecekler? Bu kapsamda vefat eden kardeşlerimizin ailelerine ne anlatacaklar? Birlikten ziyade illete dönen tabipliğin yüz karaları nereye ulaşmayı hedefliyorlar? Siyah kurdele takan-takmayan ayırımı hastanelerde vasat bulursa muhtemel gelişmeler hakkında bir fikri olan var mıdır? “ ifadelerini kullandı.

TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ KORONA KADAR TEHLİKE VE TEHDİT SAÇIYOR

Türk Tabipler Birliği Korona kadar tehlikeli ve tehdit saçtığını belirten Bahçeli, “Üstelik, hükümete yönelik “Yönetemiyorsunuz, ölüyor, tükeniyoruz” eylemi haince bir tertiptir. Çağrım şudur: Türk Tabipler Birliği, bugünkü hassas dönemde, insan ve toplum sağlığı hakkında asılsız şaibe ve şüpheleri körüklemektedir. Bu nedenle sadece adında Türk bulunan Tabipler Birliği derhal ve gecikmeksizin kapatılmalıdır. Yöneticileriyle ilgili adli işlem yapılmalıdır. Virüsle mücadeleye hesapsız ve art niyetsiz devam eden vatansever bilim insanlarımızdan oluşacak bir müteşebbis heyet kurulmalı, rezaletin, hıyanetin ve Türkiye husumetinin kara sayfası kapatılmalıdır. Artık Türk Tabipler Birliği’ne sabır ve tahammül gösterilmesi imkânsızdır” ifadelerine yer verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kamu idaresi hesaplarının Sayıştaya verilmesine ilişkin esaslar belirlendi17 Eylül 2020 Perşembe 10:26
  • Çavuşoğlu ve Linkevicius: Türkiye ve Litvanya mükemmel ikili ilişkilere sahiptir17 Eylül 2020 Perşembe 10:25
  • Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir bölümü daha açılıyor17 Eylül 2020 Perşembe 10:06
  • MSB: Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 11 terörist etkisiz hale getirildi17 Eylül 2020 Perşembe 09:58
  • Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı17 Eylül 2020 Perşembe 09:57
  • Bülent Ersoy, hastaneye kaldırıldı17 Eylül 2020 Perşembe 09:51
  • Kamyonun çarptığı iş yerinin duvarını sokak lambası direği ayakta tutuyor17 Eylül 2020 Perşembe 09:50
  • Kapıköy Sınır Kapısı açılıyor17 Eylül 2020 Perşembe 09:49
  • Umudunu kaybetmedi, kanseri yendi17 Eylül 2020 Perşembe 09:48
  • Solunum sıkıntısı olan yeni doğan bebeğe askeri helikopterle sevk17 Eylül 2020 Perşembe 09:47
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti