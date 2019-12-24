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Bahçeli: Kanal İstanbul'dan rahatsızlık duyanlar gayri millidir

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "(Kanal İstanbul) Bu projeden hiçbir haklı ve meşru bahanesi olmadan rahatsızlık duyanlar şuursuz ve gayri millidir." dedi.
Bahçeli: Kanal İstanbul'dan rahatsızlık duyanlar gayri millidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "(Kanal İstanbul) Bu projeden hiçbir haklı ve meşru bahanesi olmadan rahatsızlık duyanlar şuursuz ve gayri millidir." dedi.

Bahçeli, "Kanal İstanbul’un yönetimi ve rejimi iyi yürütüldüğü takdirde Türkiye'nin eli güçlenecek, jeostratejik imkan ve kabiliyeti perçinlenecektir. Kanal İstanbul'un ABD donanmasının Karadeniz’e çıkışının önünü açmak için hazırlandığını söyleyenler sadece yalancı değil müfteridir." ifadelerini kullandı. 

 

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