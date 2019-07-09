Bahçeli teşekkür turuna çıkıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 23 Haziran’da yapılan İstanbul seçimi nedeniyle ertelediği teşekkür gezilerine cumartesi günü başlıyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ilk durağı Söğüt olacak.

31 Mart’ta 1 büyükşehir, 10 il, 133 ilçe ve 89 belde olmak üzere toplam 233 belediye kazanan MHP böylelikle belediye sayısını iki katına çıkarmıştı. Seçimlerin ardından Bahçeli, yeni kazandığı belediyelere teşekkür gezileri düzenleyecekti. Ancak Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından alınan İstanbul seçiminin yenilenmesi kararının ardından mitili İstanbul’a atan Bahçeli, bu nedenle teşekkür gezilerini ertelemişti.

Cumartesi günü teşekkür turuna başlayacak olan Bahçeli, 31 Mart seçimleri öncesinde de ilk durak olarak seçtiği Osmanlı İmparatorluğu’nun temellerinin atıldığı Bilecik’in Söğüt ilçesine gidecek.

Aynı gün Kütahya’ya geçecek olan Bahçeli, ertesi gün Kastamonu ve Çankırı’yı ziyaret edecek.

HER HAFTA SONU GİDECEK

Kazandığı belediyeleri her hafta sonu tek tek ziyaret edecek olan Bahçeli’nin, bu kapsamda Karaman, Erzincan, Bayburt, Osmaniye, Kırklareli ve Amasya illerine de gitmesi planlanıyor. Bahçeli gittiği illerde teşkilatla ve vatandaşlarla bir araya gelecek. Belediye başkanlarından yeni dönemde yaptıkları faaliyetlerle ilgili bilgi alacak olan Bahçeli, herhangi bir sıkıntıyla karşılaşıp karşılaşmadıklarını da soracak.