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Bahçeli tesisleri'nde basketbol turnuvası düzenlendi

Etimesgut Belediyesi Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi Kapalı Spor Salonu Etimesgut Belediyesi Spor Kulübü Basketbol Takımı ve Irak Milli Basketbol takımlarının hazırlık karşılaşmasına ev sahipliği yaptı.
Bahçeli tesisleri'nde basketbol turnuvası düzenlendi

FİBA Asya Basketbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Ankara’da bulunan Irak Milli Basketbol Takımı, TB 2 L’de mücadele eden Etimesgut Belediyespor Basketbol Takımı, Başkent Yenişehir ve Anadolu Kaplanları Basketbol Takımları ile 4’lü mini turnuvada hazırlık maçları yaptı. Turnuvanın galibi Etimesgut Belediyespor oldu.
Devlet Bahçeli Tesisleri’ndeki maçları Maçı Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel de izledi.

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ÖRNEK TESİSLER
Irak Milli Takım Koçu Aziz Bekir ve maçlara katılan takımların antrenör ve yöneticileri belediyenin tesislerine hayran kaldıklarını ifade ederken, “Sportif başarılar için böyle tesisler gereklidir. Şampiyon takımlar böyle tesislerden çıkar. Etimesgut Belediye Başkanı Sayın Enver Demirel’i tebrik ediyoruz” değerlendirmesinde bulundular. Aziz Bekir, Başkan Demirel’e spora verdiği destekten dolayı plaket takdim etti.

Başkan Demirel de, Irak Milli takımını Etimesgut’ta ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek “Sporda başarı için tesisleşme çok önemlidir. Biz de belediye olarak ilçemize basketbol maçlarının da yapıldığı Devlet Bahçeli Tesislerimiz gibi birçok tesis kazandırdık. Etimesgut Belediyesi Gelişim Spor Kulübümüzü oluşturduk. Basketbol takımımız da bu yıl 2. Lig’de mücadele edecek. Şampiyonluk parolasıyla çıktığı yolda basketbol takımımıza, hazırlık maçlarına katılan Irak Milli Takımına ve diğer takımlarımıza da başarılar diliyorum” dedi.

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