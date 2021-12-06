  • BIST 1.927,39
  • Altın 782.04947
  • Dolar 13.7948
  • Euro 15.5479
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 8 °C
»

Bahçeli'den 'Alparslan Türkeş Siyaset Vakfı Akademisi' açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni kurulacak Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın başkanı olacağını açıkladı.
Bahçeli'den 'Alparslan Türkeş Siyaset Vakfı Akademisi' açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de bütçe görüşmeleri sırasında kuliste basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bahçeli, bir soru üzerine, "Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı Başkanı ben olacağım" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, dün yaptığı yazılı açıklamasında, "Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı adını taşıyacak vakfın kuruluş çalışmaları başlatılmış olup en kısa zamanda tamamlanacaktır. Vakfın kısa adı TATSAV olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir zaman faizin yükseltilmesini savunmadım, savunmayacağım29 Kasım 2021 Pazartesi 14:23
  • Numan Kurtulmuş: Dövizdeki dalgalanma ortadan kalkacak26 Kasım 2021 Cuma 16:12
  • AK Parti'li Miroğlu: Erdoğan, bölgenin sigortası ve güvencesi konumunda25 Kasım 2021 Perşembe 19:57
  • Muhalefet partileri ekonomik hareketliliği değerlendirmek üzere toplandı25 Kasım 2021 Perşembe 18:58
  • Özhaseki: ABD, hedefleri doğrultusunda AK Parti'yi iktidardan göndermek istiyor24 Kasım 2021 Çarşamba 23:03
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim açıklaması23 Kasım 2021 Salı 12:59
  • Akşener: Türkiye'yi düze çıkartacak İYİ Parti var20 Kasım 2021 Cumartesi 18:49
  • Binali Yıldırım: 2023’te helallik, sandıkta görülecek20 Kasım 2021 Cumartesi 16:55
  • MHP'li Durmaz: Bunların tek anladıkları koltuk, makam, çıkar ve menfaattir19 Kasım 2021 Cuma 19:47
  • AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Kılıç için TBMM'de cenaze töreni19 Kasım 2021 Cuma 13:40
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti