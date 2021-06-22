  • BIST 1.398
  • Altın 500,354
  • Dolar 8,7450
  • Euro 10,3933
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 21 °C
»

Bahçeli'den AYM'nin HDP kararına ilişkin ilk açıklama, Kılıçdaroğlu'na çağrı

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.
Bahçeli'den AYM'nin HDP kararına ilişkin ilk açıklama, Kılıçdaroğlu'na çağrı

 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 18-20 Haziran'da düzenlenen çalıştayında konuşan Kılıçdaroğlu yine baltayı taşa vurmuştur. Nüfusun yüzde 54'ünün CHP'li belediyeler tarafından yönetildiğini vurgulamak potansiyel ayrımcılığın diğer bir şeklidir. Kılıçdaroğlu'nun ağzındaki bakla zehirlidir. 

Kılıçdaroğlu hazine bulmadı, darphane kurmadı. Ortaya çıkan faturayı cebinden ödemedi. İhtiyaç sahibi vatandaşımıza ne verildiyse helal hoş olsun. Milletimizden toplanan vergilerle muhtaçlara ulaşıldı, yardım bekleyenlerin elinden tutuldu. Her belediye başkanı görevinin gereğini yapmış, Kılıçdaroğlu da böbürlenmiştir. İşte bu ayıplı bir siyasettir. 

HDP'YE KAPATMA DAVASI

AYM'nin kararı bize göre hayırlı bir gelişme. Eğer hukuk varsa, adalet hakimse, terörün siyaset ayağı hiçbir ad altında açılmamak üzere kapatılmalıdır. HDP, Türk demokrasisine biçilmiş kefendir.

Kılıçdaroğlu elini vicdanına koyup söylesin. Kimin yanındadır? Bölücülüğü mü destekliyor, yoksa Türkiye'nin yanında mı yer alıyor? 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MSB: 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi22 Haziran 2021 Salı 11:47
  • Yerli ve milli makineli tüfeğin ilk teslimatı jandarmaya22 Haziran 2021 Salı 11:43
  • Havaların ısınmasıyla 'dam palas' sezonu açıldı22 Haziran 2021 Salı 11:32
  • 'Trafik sigortasında maliyetler azaldıkça poliçe fiyatları düşüyor'22 Haziran 2021 Salı 11:30
  • Tekirdağ'da çevreyi kirleten 5 fabrika kapatıldı22 Haziran 2021 Salı 11:18
  • Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde olacak22 Haziran 2021 Salı 11:13
  • Kamu binalarının depreme dayanıklılığı ve enerji verimliliği artırılıyor22 Haziran 2021 Salı 11:09
  • İtalya'da açık alanda maske zorunluluğu 28 Haziran'dan itibaren kaldırılıyor22 Haziran 2021 Salı 10:59
  • Yağışlar Kırklareli'ndeki barajlarda su seviyesini yükseltti22 Haziran 2021 Salı 10:56
  • Türkiye'de kütüphane sayısı 2020 yılı itibarıyla 33 bin 978 oldu22 Haziran 2021 Salı 10:51
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti