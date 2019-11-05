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Bahçeli'den Bülent Arınç'a çok sert tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündeme ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli, açıklamasında haklarında tahliye kararı verilen Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan’ın yanı sıra Bülent Arınç’ın “KHK yorumu ile ilgili” de konuştu.
Bahçeli'den Bülent Arınç'a çok sert tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündeme ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli, açıklamasında haklarında tahliye kararı verilen Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan’ın yanı sıra Bülent Arınç’ın “KHK yorumu ile ilgili” de konuştu. Bahçeli FETÖ’nün siyasi ayağına da vurgu yaptı…

İŞTE O AÇIKLAMA

MHP lideri açıklamasında şunları kaydetti; “Türkiye FETÖ musibetinin üstesinden mutlaka gelmek zorundadır. Bu hususta atılan veya atılacak her adıma destek vereceğimiz barizdir. Ne var ki, bazı FETÖ davalarıyla ilgili kamuoyuna açıklanan kararlar milli vicdanı oldukça rahatsız etmektedir. İstanbul 26.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin dava süreci dün itibariyle tartışmaların odağı haline gelmiştir. FETÖ'yle bağ ve bağlantıları belli ve bilinmekte olan, 15 Temmuz öncesi söz, yazı ve fiilleriyle FETÖ'nün değirmenine su taşıyan malum şahısların bazıları beraat etmiş, bazıları da adli kontrol şartıyla tahliye edilmişlerdir. Milliyetçi Hareket Partisi yargı kararlarına pek tabii saygı duymaktadır. Ancak yargı kararlarının millet vicdanıyla çelişmemesini de mecburi addetmektedir.”

BÜLENT ARINÇ’IN SÖZLERİ

“FETÖ'yle mücadelenin sulandırılmasının yanısıra, KHK faciadır değerlendirmesiyle birlikte mağdur edebiyatına bel bağlanması 15 Temmuz şehitlerine ve gazilerine büyük bir haksızlık ve hadsizliktir.”

FETÖ İLE MÜCADELE VURGUSU

“FETÖ'yle mücadele, ağırdan alınmasına ve aksamasına müsaade edilmeden hukuk sınırları içinde son FETÖ'cü hesap verinceye kadar devam ettirilmelidir.”

SİYASİ AYAK VURGUSU!

“Diğer taraftan FETÖ'nün siyasi uzantıları konusunda henüz mesafe alınmaması da ister istemez kafalarda soru işaretlerine neden olmaktadır.
FETÖ'yle irtibat ve iltisakı bilinmesine rağmen, arkası olan, destekçileri bulunan, bürokratik ve siyasi imtiyazlarla zırha büründürülen kişilerle ilgili hukuki süreçlerin tavsaması, hatta savsaklanması ciddi bir sorun olarak karşımızdadır.”

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