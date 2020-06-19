  • BIST 113.839
  • Altın 381,823
  • Dolar 6,8373
  • Euro 7,6801
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 25 °C
»

Bahçeli'den çok sert anket tepkisi!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. "Partimizin 13. Olağan Büyük Kurultayı’nın 14 Mart 2021 tarihinde yapılması da görüşülmüş ve karara bağlandı" diye konuştu.
Bahçeli'den çok sert anket tepkisi!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklmalarından önemli başlıklar;

Bugün sınır ötesinde Pençe-Kartal, Pençe-Kaplan operasyonlarıyla teröristlerin saklandığı, sığındığı, barındığı, ürediği alanları karadan ve havadan vuran bir Türkiye muktedirliği söz konusudur. Girilmez denilen Haftanin’e kahraman Mehmetlerimiz kurşun gibi girmişlerdir. Artık terör örgütlerinin, bölücü dayatmaların sonu gelmiştir. İhanet ve rezalet köşeye sıkışmıştır.

Partimizin 13. Olağan Büyük Kurultayı’nın 14 Mart 2021 tarihinde yapılması da görüşülmüş ve karara bağlandı.

Milliyetçi Hareket Partisi algı operasyonlarına, batakhaneye dönen sosyal medya oyunlarına, ısmarlama ve ipotekli kamuoyu araştırma şirketlerine aldırış etmeden Cumhur İttifakı’nın itibar ve iradesiyle zamanında yapılacak seçimlere hazırlanacak, şeytana da külahını ters giydirecektir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İtalya ile Libya'da kalıcı barış için çalışmaya devam edeceğiz19 Haziran 2020 Cuma 15:43
  • Erzurum'da dronlu PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı19 Haziran 2020 Cuma 15:40
  • Nevşehir'de LGS'ye girecek öğrencilere karpuz dağıtıldı19 Haziran 2020 Cuma 15:37
  • Sultanahmet Camii'nde cuma19 Haziran 2020 Cuma 15:36
  • Bakan Ersoy: İşletme belgeli restoran, kafeler için 20 milyon liraya kadar kredi imkanı hayata geçiriliyor19 Haziran 2020 Cuma 15:10
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İçinde cemaati olmayan camiler gariptir19 Haziran 2020 Cuma 15:01
  • İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu, Ankara yürüyüşüne başladı19 Haziran 2020 Cuma 14:48
  • Bakanlık duyurdu: Kalıcı tedbirler alınacak19 Haziran 2020 Cuma 14:46
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında değerlendirme toplantısı yapıldı19 Haziran 2020 Cuma 14:42
  • Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi19 Haziran 2020 Cuma 14:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti