Bahçeli'den 'Cumhurbaşkanı adayımız bellidir' açıklaması

Bahçeli, 13'üncü Olağan Kurultay'da 9'uncu defa güven tazeleyecek. MHP kaynakları, Kurultay'da parti yönetiminde yüzde 40 oranında bir değişim olmasını bekliyor.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 13'üncü Olağan Kurultay'ını saat 10'da "İstiklal için birlik, istikbal için dirlik, kazanan Türkiye olacak" sloganıyla başladı.

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek kurultayda, 24 yıldır genel başkanlık görevini yürüten MHP lideri Devlet Bahçeli 10'uncu defa genel başkanlık koltuğuna oturacak.

DAVET HERKESE GİTMEDİ

CHP, İYİ Parti ve HDP'nin davet edilmediği kurultaya AK Parti'yi temsilen Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Mehmet Özhaseki ve Jülide Sarıeroğlu katılıyor.

MHP KAYNAKLARI: YÜZDE 40'I BULAN DEĞİŞİM BEKLİYORUZ

Doğal delegelerle birlikte yaklaşık 1400 delegesi olan MHP'nin 13'üncü Olağan Kurultayında, 75 asil ve 25 yedek üyeden oluşan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ile Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeliği için seçim yapılacak. Kulislerde, kurultay sonrasında MYK üyeleri arasından seçilecek olan Başkanlık Divanında kısmi değişim olsa da, daha çok mevcut divan üyeleri arasında görev alanı değişikliği yoluna gidilebileceği konuşuluyor. MHP kaynakları, "MHP lideri Bahçeli için en rahat ve güçlü girdiği kurultaylardan biri olacak. Merkez Yönetim Kurulunda yüzde 40'ı bulan bir değişim bekleniyor. Başkanlık Divanında ise değişim daha sınırlı olacaktır. Divan’da yer alan bazı isimler arasında görev değişimi olabilir. Bazı genel başkan yardımcıları genel başkan danışmanı olarak da değerlendirilebilir" dedi.

BAHÇELİ'DEN AÇIKLAMALAR

Bahçeli, MHP'nin 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nda konuşuyor;

" -Büyük Türk milleti, aziz vatandaşlarım, kurultay divanımızın değerli başkan ve üyeleri, kurultayımıza teşrif eden kıymetli misafirler, fedakar, vefakar ülküdaşlarım, sayın basın mensupları, Mart ayının 18'inde yani bugün Çanakkale ruhunun ilhamıyla şühedanın irtibatıyla, milletin iradesiyle 13. Olağan Büyük Kurultayımızı yapmanın emsalsiz kıvancını yaşıyoruz.,

- İstiklal için birlik, istikbal için dirlik diyoruz kazananın Türkiye olacağına inanıyoruz. Bastığımız yerleri toprak diyerek geçmiyoruz, hep düşünüyoruz hep altında kefensiz yatanı, şehit olduğuyuz incitmiyoruz atamızı.

- Gönül isterdi ki bu salonun içi de dışı da hınca hınç dolsaydı. Ancak bir yıldır hem ülkemizin hem dünyamızın kıyasıya mücadele ettiği Kovid-19 nedeniyle kurultaya katılımı sınırlı tuttuk.

- Tam 52 yıldır siyaset sahnesindeyiz. Milli gönüllerdeyiz. Üç buçuk soysuzun ardından zağarlık yapmadık. Hak namına haksızlığa tapmadık.

- Zaman oldu şafağı sökmeyen gecelerde ülkümüzle aydınlandık. Anılarımızı pusula yaptık, geleceğe açıldık. Yeri geldi iftiralarla boğuştuk, yeri geldi hıyanetlerle boğulmak istendik. Dönmedik yolumuzdan, şikayet etmedik sırtımızdaki yüklerden.

- 2023'te Cumhurbaşkanı adayımız bellidir. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır.