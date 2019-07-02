Bahçeli'den Davutoğlu ve Abdullah Gül'e çok sert sözler

Partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, isim vermeden Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'na sert mesajlar verdi.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle;

"Türk milletinin fetih ruhu hiç kesintiye uğramamıştır. Yönetim sistemleri ayet hükmü değildir. İhtiyaç hasıl olduğunda değişecektir. Asıl mühim husus, sistem üzerindeki analitik değerlendirmelerin değişim taleplerinin muhtevasının ne olduğuyla ilgilidir. Hiçbir yönetim sistemi sabahtan akşama kurumsallaşmamıştır.1923 - 1946 arasında tek parti dönemi imparatorluk bakiyesi yeni devletimizin ilk evresidir. Bu evrede her ne kadar parlamenter sistemin uygulandığı iddia edilse de pratikteki yansıması farklıdır.

BUNLAR NE İSTİYOR, NE AMAÇLIYOR?

Değişen rejim değildir. Aksini iddia edenler müfteridir. Sistem tartışmasını yeni baştan açmanın ne ülkeye, ne millete ne de demokrasimize hiçbir yararı olmayacaktır. CHP ile yanında hizalanan partiler, sözde uzmanlar, yarım aydınlar, malum köşe yazarları yeni hükümet sistemini hedef tahtası haline getirmişlerdir.Bunlar ne istiyorlar? Neyi amaçlıyorlar? Koalisyon dönemine geri mi dönülsün? Bu şaşkın ve şuursuzlar nereye ulaşmayı düşünüyorlar? 15 Temmuz'da başı ezilen işgal girişimin farklı bünyelerle tekraren tedavüle girmesini mi temenni ediyorlar?

CHP DEMEK KAOS, KARGAŞA, KAVGA DEMEKTİR

CHP genel başkanı, Cumhurbaşkanının partisiyle ilgili bağını sorgulayarak bağımsızlık referandumuna hazırız diyoruz. Türkiye durup durup referandum mu yapacak? Kılıçdaroğlu öncelikle eğer aklı varsa da kendine saklasın. HDP ile aynı tarafta olandan bizim duyacağımız hiçbir şey yoktur. FETÖ'ye itiraz edemeyen, S400 konusunda Türkiye'nin tezlerini savunamayan bekayı bilmeyen CHP Genel başkanının tarafsızlık çağrısı tedavisi aciliyet arz eden tükenmişlik sendromudur.CHP önce suyu bulandırmakta, sonra da bundan rahatsız olduğunu açıklamaktadır. Bilinmelidir ki CHP'den hiçbir halt olamayacaktır. Bunlar zilletin sac ayağıdır. Türk milleti bunların başından mutlaka savacaktır. CHP demek; kaos, kavga, kargaşa demektir. Papatya falı açsınlar, baktılar olmuyor hemen tanıdık medyumlara koşsunlar. Fakat ne yapsalar boştur. Çırpınışları da boşunadır. Türkiye'nin geleceği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir.

DAVUTOĞLU VE GÜL'E SERT SÖZLER...

"Bugün susma vakti değil" çıkışı, yeni bir siyasete vurgu yapması zamanlama itibariyle oldukça manidardır. Bugüne kadar sanki konuşmamış birisi gibi sızlanan bu eski siyasetçinin ülkemizin başına ne çoraplar ördüğü herkesin malumudur. Yeni bir halden bahseden eski Başbakanın sistem eleştirileri gerçekten talihsizliktir. Türkiye'nin yeni bir hale, partiye değil kararlı yürüyüşünü devam etmesine ihtiyaç vardır. İkazen kendilerine hatırlatayım. sosyal doku, siyasal bünye yeni bir parti kurulmasına kapalıdır. Bugün susma vakti değil diyenler, İstanbul'da sandık başına gittiğinde 'her şey çok güzel olacak' diyenler, kulaklarına üflenen her neyse gereğini yapmaya başlamışlardır.

TAVSİYEM GEÇMİŞLERİNE BAKSINLAR

Devlet ve siyaset adamı için vefa her şeyin önündedir. Yeni parti kurmak isteyenler buyursun kursunlar. Adeta sütten çıkmış ak kaşık gibi konuşanlara Tavsiyem, geçmişlerine bakmaları, biraz izanları varsa özeleştirilerini yapmalarıdır.

ERKEN SEÇİM YOKTUR

Bugün beka sorunu düne göre daha ağırdır. Bizim alnımız aktır. MHP 2023 hedeflerine kilitlenmiştir. MHP, lider ülke Türkiye amaçlarına mükelleftir. Seçimsiz 4 yıl boyunca Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kökleşmesi konusunda ne gerekiyorsa yapılacaktır. Erken seçim yoktur, seçim sayfası 2023'e kadar kapalıdır. Türkiye zorlu etapları aşacaktır.