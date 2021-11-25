Bahçeli'den döviz açıklaması: Eyvallah etmeyeceğiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin MYK toplantısının ardından açıklama yapıyor. Bahçeli, "Ekonomik darbecilerine, canlı döviz bombalarına sonu cefa da olsa sefa da olsa eyvallah etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin MYK toplantısının ardından açıklama yaptı.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Ülkemizin bugünkü gerçek meselesi ekonomiyi çoktan aşmıştır. Kaldı ki varoluş yok oluş noktasında düğümlenmiştir. Türkiye ekonomisinin zaafları varsa da bunlar dövizdeki artışın bahanesi değildir. Devlet milletiyle kenetlenmiş, milli duruş iç ve dış komploya karşı direnç ve dik duruş göstermiş, göstermeye de devam edecektir.

"EYVALLAH ETMEYECEĞİZ"

Ekonomik darbecilerine, canlı döviz bombalarına sonu cefa da olsa sefa da olsa eyvallah etmeyeceğiz.

Türkiye'yi küstahça hizaya getirmek için tertip içine girenler Libya'da, Karabağ'da, terörle mücadelede elde edilen kazanımlardan taviz vermemizi istemektedir. Biz milletimizin yanındayız, devletimizin arkasındayız.

"ZİLLET İTTİFAKININ ETİKET FİYATI YABANCI BAŞKENTLERDE BELİRLENMİŞTİR"

Erken seçimden başka söylediği hatta söyleyeceği bir şey bulunmayan zillet ittifakının ana ve yan ortakları Türkiye aleyhine planlı, pişkin ve dış destekli mütecaviz hareketlenme içindedir. Türk milleti bu iğrenç ve ilkel girişimi yakından izlemektedir. Dövizin fiyatı serbest piyasa şartlarında oluşur. Zillet ittifakının etiket fiyatı da yabancı başkentlerde belirlenmiştir. CHP Genel Başkanı'nın helalleşme çağrısına terörist elebaşlarının özerkliğin kabul edilmesi şartıyla tamam demeleri hain bir pazarlığın devam ettiğine bariz kanıt teşkil etmiştir.

"DEMİRTAŞ'IN TALİMATINI AKŞAMINDA HEYECANLA TELAFFUZ EDİYOR"

Öyle vahim aşamaya gelinmiştir ki terörist Demirtaş'ın sabah saatlerinde yayınladığı karanlık talimatlar akşamına Kılıçdaroğlu tarafından heyecanla telaffuz edilerek siyasi bir program haline dönüştürülmüştür.

Türkiye'nin kaosa sürüklendiğini iddia eden müfteri Kılıçdaroğlu asıl kaosu kendi içinde, kendi ittifakında yaşadığını görmeyecek kadar körleşmiştir. Bize dilini yutmuş küçük ortak yutmuş diyen Kılıçdaroğlu'nun ağzı teröristlerin günahkar ağzıdır.

"SOKAĞA ÇIKMAK İSTEYENLERE İZİN VERİLMEYECEKTİR"

Sokakları inerek hükümeti istifa ettirmeye, yabancı güçlerin tetikçiliğine soyunarak ülkemizi felaket dolu bir mecraya taşımak isteyenlere asla izin verilmeyecektir. Demokrasi sokakta değil milletimizin iradesindedir, sandığın içindedir.

CHP Genel Başkanı nereye giderse gitsin milli nefesimiz ensesinde olacaktır.

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri 2023 yılının Haziran ayında yapılacak, mandacılarla, vesayetçilerle, stokçularla, hainlerle, millete tepeden bakanlarla hesaplaşma bu tarihte olacaktır.

Erken seçim diyenlerle hesabımız yoktur. Türkiye üzerinde hesabı olanlarla hesabımız çok çetin olacaktır. Güven krizi yaratmak için el ovuşturanlar kendi kazdıkları kuyuya düşmekten kurtulamayacaklardır.